Ukraina chce ścigać rodaków unikających wojska, ale nie będzie to łatwe

UKRAINA Minister obrony: Każdy dzień wojny kosztuje nas około 100 mln dolarów Każdy dzień wojny z Rosją to dla naszego kraju wydatek w wysokości około 100 mln dolarów; są to koszty ponoszone głównie przez obywateli, którzy płacą podatki, ponieważ łączny udział wolontariuszy w finansowaniu sił zbrojnych to zaledwie około 3 proc. - powiadomił w poniedziałek ustępujący minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.