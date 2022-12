Ukraina "aresztowała" kilkaset ton rudy żelaza. Należała do oligarchy

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała we wtorek o wykryciu partii 160 tys. ton rudy żelaza, przechowywanej w portach ukraińskich, a należącej do firmy rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. Na mienie, warte prawie 49 mln USD, nałożono areszt.

/ thetaXstock

"W wyniku działań śledczych i operacyjnych (...) ustalono miejsce, gdzie znajdowały się nielegalne magazyny rosyjskie, w których przechowywano ponad 160 tys. ton ukraińskiej rudy żelaza. Ukryty surowiec znaleziono na terenie kilku portów morskich na Ukrainie" - podała SBU w oświadczeniu opublikowanym na serwisie Telegram.

Łączna wartość surowca wynosi ok 1,8 mld hrywien (ok. 49 mln USD). "Ustalono, że partia rudy żelaza jest własnością firmy rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa, który należy do najbliższego kręgu władz wojskowo-politycznych na Kremlu" - głosi oświadczenie.

SBU przypomniała, że po 24 lutego br. Usmanow został objęty sankcjami przez Zachód i Ukrainę. Jak oświadczyła, "kontynuuje blokowanie aktywów przedstawicieli prokremlowskich korporacji, mających związek z finansowaniem wojny przeciwko Ukrainie".

Usmanow zajmuje siódme miejsce na liście najbogatszych Rosjan według magazynu "Forbes". Rosyjska redakcja BBC szacuje jego majątek na ok. 11,5 mld USD. (PAP)

awl/ mal/