Ukraina: Nie potrzebujemy chińskiego planu pokojowego. Mamy własny

Ukraina zapewnia, że ma plan sprawiedliwego pokoju. - Nie potrzeba nam żadnego innego - powiedział w piątek w Waszyngtonie szef komisji spraw zagranicznych Rady Najwyższej Ołeksandr Mereżko. Tym samym odniósł się do chińskich propozycji.

fot. Oleksii Chumachenko / Anadolu Agency / / Abaca Press

"Co się tyczy tzw. planu pokojowego Chin, to mamy plan pokojowy prezydenta Zełenskiego, który jest oparty mocno na prawie międzynarodowym i sprawiedliwym pokoju. I myślę, że to powinien być centralny punkt wyjścia. Nie potrzebujemy żadnego innego" - powiedział Mereżko podczas briefingu w ambasadzie Litwy w Waszyngtonie, odpowiadając na pytanie PAP. Jak podkreślił, w tej sprawie w pełni zgodny jest ze stanowiskiem prezydenta Bidena.

Poseł partii Sługa Narodu uczestniczył w międzynarodowej delegacji szefów komisji parlamentów m.in. z Polski, Litwy, Hiszpanii, Czech i Tajwanu, którzy od czwartku brali udział w spotkaniach z amerykańskimi kongresmenami, starając przekonać ich m.in. do poparcia członkostwa Ukrainy w NATO oraz silniejszego wsparcia Kijowa.

" Nie ma planu B wobec członkostwa w NATO"

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel wraz z innymi przekonywał, że dla członkostwa Ukrainy w NATO nie ma alternatywy, bo żadne inne gwarancje bezpieczeństwa nie powstrzymają Rosji przed ponowną agresją.

"Nie ma planu B wobec członkostwa w NATO, bo tylko to pokaże Rosji, gdzie są jej granice (...) Mieliśmy w przeszłości wiele gwarancji na papierze, mieliśmy memorandum budapesztańskie - to nie zadziałało, mieliśmy porozumienia - to też nie zadziałało" - powiedział polityk PiS.

Jego litewski odpowiednik Żygimantas Pavilionis ocenił, że wewnątrz NATO jest ogólna zgoda na temat tego, że Ukraina powinna wejść do Sojuszu, lecz są różnice zdań co do szybkości tego procesu. Przekonywał, że potrzebna jest szybka decyzja, bo wraz z amerykańskimi wyborami 2024 r. może zamknąć się "okno decyzyjne". Przypominał, że choć na początku drogi państw bałtyckich do NATO było wiele sprzeciwu i padały argumenty, że są one "nie do obrony", to ostatecznie za ich akcesją głosowało 99 senatorów USA.

Szef komisji ds. obrony litewskiego Sejmu Laurynas Kascziunas ocenił z kolei, że aby nie naruszyć jedności wśród sojuszników, możliwe są kompromisowe rozwiązania, takie jak np. objęcie gwarancjami wynikającymi z Art. V traktatu waszyngtońskiego tylko terenów pod kontrolą sił Ukrainy, a także - w okresie przejściowym - łatwiejszego dostępu do broni z USA.

Ameryka musi pozostać "zaangażowana"

Wszyscy członkowie delegacji przekonywali przy tym, że mimo skrajnych i głośnych głosów z marginesów obu stron politycznego podziału wzywających do ukrócenia pomocy Ukrainie, wciąż znaczna większość popiera walkę Kijowa.

Komentując utrzymywane w tym tonie wypowiedzi potencjalnych kandydatów Partii Republikańskiej na prezydenta, Donalda Trumpa i Rona DeSantisa poseł hiszpańskiej Partii Ludowej Pablo Hispan ocenił, że prawybory rządzą się własnymi prawami, a dopiero później okaże się, jaka jest rzeczywiste stanowisko tych polityków.

"Mówimy im, że jeśli Ameryka odizoluje się od świata, to najpierw cenę tego zapłacimy my, ale już wkrótce potem to Ameryka zapłaci największą cenę" - mówił Pavilionis. Jak dodał, stawką wojny na Ukrainie jest to, czy w przyszłości świat będzie rządził się prawami czy też znajdzie się pod wpływem "rosyjskiego czy chińskiego świata, z ich obozami koncentracyjnymi".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

osk/wr/