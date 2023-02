Podano, kiedy niemieckie i hiszpańskie czołgi trafią na Ukrainę

Już w marcu na Ukrainę trafią pierwsze czołgi Leopard 2 z Niemiec i Hiszpanii - poinformowała w czwartek w rozmowie z Radiem Swoboda ambasador Niemiec na Ukrainie Anka Feldhusen. Dzięki temu, w kwietniu władze w Kijowie będą już dysponowały dosyć dużą liczbą ciężkich pojazdów zachodniej produkcji - dodała.

"Już zapowiedzieliśmy, że pierwsze niemieckie czołgi znajdą się (na Ukrainie) pod koniec marca. Ukraińskie wojsko właśnie ćwiczy się w ich obsłudze. (...) W tym samym czasie, pod koniec marca, dotrą też czołgi z Hiszpanii" - oznajmiła dyplomatka.

Ambasador podkreśliła, że w ciągu minionego roku, który upłynął pod znakiem rosyjskiej inwazji na sąsiedni kraj, nastąpiły bardzo pozytywne zmiany w świadomości Niemców - zwłaszcza w kwestiach dotyczących Ukrainy.

"Kiedy w 1994 roku zostałam wysłana na placówkę dyplomatyczną do Kijowa, moja mama powiedziała: +Oj, będziesz pracować w Rosji+. Odpowiedziałam: +Nie, będę pracować na Ukrainie+. (...) Tymczasem obecnie 72 proc. Niemców popiera politykę rządu w odniesieniu do wojny Ukrainy z Rosją. 72 proc. społeczeństwa, które jeszcze do ubiegłego roku nie chciało słyszeć o dostarczaniu uzbrojenia państwom prowadzącym działania wojenne" - zauważyła Feldhusen.

Morawiecki: Polska prawdopodobnie będzie pierwszym krajem, który przekaże Ukrainie leopardy

Polska prawdopodobnie będzie pierwszym, a na pewno jednym pierwszych krajów, które przekażą Ukrainie czołgi Leopard. W tej chwili wielu ukraińskich żołnierzy przechodzi w Polsce szkolenie z ich obsługi - powiedział w czwartek w Kopenhadze premier Mateusz Morawiecki.

Pod koniec stycznia Niemcy zadeklarowały przekazanie Ukrainie swoich czołgów Leopard 2, a także zgodziły się na dostarczenie takich czołgów przez inne państwa. Jak oznajmiło ministerstwo obrony w Berlinie, Polska ma być państwem wiodącym wśród krajów przekazujących czołgi Leopard 2A4. Wielka Brytania do marca ofiaruje Ukrainie pojazdy Challenger 2, natomiast we Francji trwa dyskusja na temat wsparcia Kijowa czołgami Leclerc. Polska postanowiła przekazać Ukrainie także kolejnych 60 czołgów z rodziny T-72, w tym 30 PT-91 Twardy.

Grupa państw, konkretnie Polska, Niemcy, Kanada, Portugalia, Hiszpania, Dania, Norwegia i Holandia, wspólnie pracuje na rzecz przekazania Ukrainie czołgów Leopard 2 - oznajmił 14 lutego sekretarz obrony USA Lloyd Austin. W czwartek o zamiarze dostarczenia takich pojazdów powiadomiła również Finlandia.

Premier Hiszpanii w Kijowie: szkolimy już ukraińskie wojsko z obsługi czołgów Leopard

Sanchez poinformował, że w najbliższym czasie Hiszpania zdecyduje o możliwości dostarczenia Ukrainie dziesięciu czołgów Leopard 2 A4. "Jak zapowiedziała wczoraj nasza minister obrony, wyślemy na Ukrainę sześć czołgów Leopard 2 A4 i w najbliższych tygodniach zobaczymy, czy uda nam się zwiększyć tę liczbę do dziesięciu" – oświadczył premier.

"Czołgi te przyczynią się do wzmocnienia zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy - podkreślił. - Dodatkowo szkolimy już ukraińskich żołnierzy z obsługi naszych Leopardów. Pierwsza grupa jest już w Hiszpanii, przechodzą specjalne szkolenia" - powiedział Sanchez.

Zdaniem szefa hiszpańskiego rządu Madryt opowiada się za wspólnymi zakupami UE w celu zwiększenia wolumenu dostaw na Ukrainę, biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie Kijowa na broń i amunicję.

Zachodnie myśliwce? Sanchez: To wymaga przedyskutowania

Komentując możliwość pomocy w ochronie ukraińskiego nieba z użyciem zachodnich samolotów myśliwskich, Sanchez zaznaczył, że prosił go o to prezydent Zełenski, ale Hiszpania powinna przedyskutować tę kwestię i porozmawiać na ten temat ze swoimi sojusznikami.

Premier podkreślił również, że pomoc, jakiej Hiszpania jako członek UE i NATO udziela Ukrainie, ma na celu ochronę tego kraju przed Rosją. "Ukraina nigdy nie stanowiła zagrożenia dla Rosji, pomagamy zaatakowanemu narodowi. Musimy zrozumieć, że Putin łamie wszystkie podstawowe prawa, narusza integralność terytorialną Ukrainy, dlatego to wsparcie jest całkowicie legalne, Ukraina musi otrzymać naszą wspólną pomoc” – podkreślił Sanchez.

Hiszpańska minister obrony Margarita Robles w środę poinformowała, że jej kraj planuje wysłać na Ukrainę sześć czołgów Leopard 2 A4.

Hiszpania deklaruje dalsze wsparcie uchodźców z Ukrainy

Szef hiszpańskiego rządu obiecał także dalsze wspierania ponad 165 tys. Ukraińców, którzy przebywają w jego kraju i zapowiedział rozpoczęcie szkoleń dla ukraińskich lekarzy.

"Poinformowałem prezydenta Zełenskiego, że nadal będziemy udzielać wsparcia ponad 165 tys. Ukraińców przebywających w Hiszpanii. Będziemy nadal promować ich szybką integrację, pełny dostęp do medycyny, edukacji i innych usług tak długo, jak będzie to konieczne. Leczymy także obywateli Ukrainy, którzy odnieśli poważne obrażenia w wyniku wojny, rehabilitujemy ich i wyposażamy w różnego rodzaju protezy" – tłumaczył Sanchez.

Wcześniej w czwartek Sanchez odwiedził Buczę i Irpień, gdzie stwierdził, że miasta te pokazują rany i blizny putinowskiego barbarzyństwa. "Rosja nie zwycięży w tej wojnie. Cała Hiszpania jest z Ukrainą" - zapewnił szef rządu Hiszpanii. (PAP)

