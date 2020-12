Udany finisz WIG20. GPW zielona mimo zamieszania na CD Projekcie

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

WIG20 zakończył pierwszą sesję nowego tygodnia wzrostami, choć w ciągu dnia kilkukrotnie schodził pod kreskę. Sporo zamieszania wywołał m.in. tzw. błyskawiczny krach na CD Projekcie.

Poniedziałkowa sesja zdecydowanie należała do najciekawszych, jakie przyszło inwestorom obserwować w ostatnim czasie. Choć WIG20 zyskał tylko 0,6 proc., to jednak wynik ten nie oddaje emocji, które towarzyszyły poniedziałkowemu handlowi. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim dwa momenty. Wyraźny skok notowań WIG20 pod koniec dnia, dzięki któremu udało się zamknąć dzień na plusie, a także zamieszanie sprzed południa, w trakcie którego indeks momentalnie wyraźnie osłabł, by równie błyskawicznie chwilę później większość strat odbić.

Ta ostatnia sytuacja to "zasługa" CD Projektu. Emocje wokół spółki rosną wraz z upływającymi godzinami, które zbliżają nas do czwartkowej premiery "Cyberpunka 2077". Rano wycena spółki wspięła się na historyczne maksima, by później w błyskawicznym tempie tąpnąć o 6 mld zł w dół. Co ciekawe chwilę później CD Projekt odrobił straty, ale ze względu na jego udział w indeksie tzw. flash crash na akcjach spółki zarysował się i na notowaniach WIG20. Następnie po słabszym popołudniu CD Projekt dzień zakończył przeceną o 4 proc.

Na zieloną stronę WIG20 starały się już wówczas przeciągać inne spółki. W sumie w WIG20 ponad kreską dzień zakończyła ich 15. Najmocniej zyskiwał Lotos (+6,5 proc.), dobry dzień ma za sobą i PZU (+4,6 proc.), a o ponad 3 proc. w górę poszły jeszcze papiery CCC i Orlenu. Prezes tego ostatniego poinformował, że paliwowa grupa przejmuje wydawnictwo Polska Press.

Zieleń przeważała i na innych głównych indeksach. WIG zyskał 0,5 proc., a sWIG80 0,6 proc. Słabiej wypadł mWIG40, który stracił 0,1 proc. Uwagę zwracały także obroty, które jeszcze przed godziną 13 przekroczyły poziom 1 mld zł. W sumie sesję zakończono z wynikiem 1,8 mld zł na WIG-u. Aż 628 mln zł "wykręcono" na wspominanym CD Projekcie.

W składzie mWIG40 najmocniej - o ponad 5 proc. - drożały akcje GTC i Grupy Azoty. Podobny ruch w dół wykonały z kolei papiery Biomedu i Cormay'a. W sWIG80 aż przeszło 12 proc. wzrosty notowały akcje Rainbow i Work Service. Najsłabszym ogniwem indeksu okazał się BoomBit, który potaniał o 3,9 proc. po publikacji szacunkowych wyników sprzedażowych za listopad.

Adam Torchała