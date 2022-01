Udany debiut Eco5Tech. Kurs wystrzelił po otwarciu notowań

fot. Romolo Tavani / / Shutterstock

Branża budowlana okazała się łakomym kąskiem dla inwestorów szukających nowych okazji inwestycyjnych. Kurs branżowego Eco5Tech w swoim debiucie na giełdzie zanotował mocny start.

Bliżej o firmie, która jako druga w tym roku debiutuje na rynku alternatywnym, pisaliśmy w zapowiedzi debiutu. Warto przypomnieć, że to nie kolejna spółka z branży producentów gier, której wycena przed debiutem sięgała kilkudziesięciu milionów złotych, a zyski były obietnicą przyszłości.

Eco5tech to budowlano-projektowa spółka świadcząca pełen wachlarz usług, której wycena przed debiutem wyniosła nieco ponad 2,3 mln zł. Średnia za akcję z emisji B i C, jaką określono kurs odniesienia, została ustalona na 43 grosze. Co ważne, tzw. free float, czyli ilość akcji w wolnym obiegu, to ponad 81 proc.

W dniu debiutu na otwarciu kurs wzrósł o blisko 49 proc., po kilku transakcjach był już wyżej o 123 proc. Obecnie handel ze względu na popyt jest zawieszony, a TKO po godz. 13.00 wynosiło 365 proc.





MKu