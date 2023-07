Udane półrocze PHH. Wyniki finansowe lepsze niż przed pandemią

W I półroczu br przychody Polskiego Holdingu Hotelowego były o 47 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku - poinformowała spółka. Zysk netto wyniósł 37,4 mln zł, co oznacza wzrost o 38,3 mln zł r/r.

Jak wynika z informacji PHH, przychody spółki za pierwszą połowę 2023 r. wyniosły 117,4 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2019 r. były na poziomie 70,4 mln zł. "Oznacza to, że po pierwszych sześciu miesiącach tego roku spółka osiągnęła przychody wyższe o 47 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r., czyli do czasu sprzed wybuchu pandemii" - napisano.

Wskazano też, że obłożenie w hotelach w tym okresie wyniosło 75,44 proc., co oznacza wzrost o 3,81 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2019 r (71,63 proc.). Napisano, że średnia cena za pokój, w I pół. br., wyniosła 379 zł, co oznacza wzrost o 74 zł w stosunku do 2019 r. Dodano, że przychód operacyjny na dostępny pokój (TotalRevPAR) za pierwsze półrocze 2023 r. wyniósł 434 zł i wzrósł o 88 zł w odniesieniu do tego samego okresu w 2019 r., gdy był na poziomie 346 zł.

- W tym roku Polski Holding Hotelowy odnotował po raz kolejny historycznie wysokie wyniki, co dowodzi, że przyjęta i konsekwentnie realizowana przez nas strategia przekłada się na konkretne efekty – powiedział prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu. Dodał, że rekordowe dane dotyczące obłożenia to bardzo dobra informacja, zwłaszcza pod kątem prowadzonych inwestycji nie tylko w spółce, ale również w całej Grupie PHH. "Dzisiaj nasza firma to jeden wielki plac budowy z ponad 30. projektami prowadzonymi jednocześnie w całej Polsce. Będą to perełki, takie jak wszystkie nasze w pełni zmodernizowane lub nowo wybudowane hotele, z których będą mogli korzystać wszyscy nasi goście, ciesząc się standardem i obsługą na najwyższym poziomie" - podkreślił.

Jak wskazano w informacji, w pierwszym półroczu bieżącego roku spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 37,4 mln zł, co w porównaniu do tego samo okresu w 2019 r. stanowi wzrost o 38,3 mln zł. Dodano, że z wypracowanego zysku PHH przeznaczy 5,6 mln zł na Fundusz Inwestycji Kapitałowych. "Jesteśmy coraz większą firmą hotelarską, dlatego na mocy ustawy jesteśmy zobligowani dzielić się naszym zyskiem, przekazując część wypracowanych przez nas środków między innymi na fundusze inwestycyjne" - powiedział prezes. Przypomniał, że w 2022 r. z zysku wynoszącego 50,7 mln zł PHH wypłaciło na Fundusz Inwestycji Kapitałowych 8,5 mln zł. "Naszą ambicją jest, aby do końca tego roku zwiększyć jeszcze wydatki na ten cel o 50 proc. w stosunku do tego, co przeznaczyliśmy w 2022 roku – podsumował prezes PHH.

Polski Holding Hotelowy chce w tym roku wypłacić 11,2 mln zł dywidendy - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa PHH liczy obecnie ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tysiącami pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Grupa współpracuje – jako franczyzobiorca – z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.(PAP)

