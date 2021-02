Uczestnik szturmu na Kapitol w areszcie. Domaga się diety zgodnej z jego "szamańskimi wierzeniami"

fot. Johnny Silvercloud / Shutterstock

Jacob Chansley, uczestnik styczniowego szturmu na Kapitol, znany jako Jake Angeli, został przeniesiony do innego aresztu, gdzie będzie miał dostęp do organicznych posiłków. Jak uzasadnił adwokat, jest to dieta zgodna z jego "szamańskimi wierzeniami".

Jak podała stacja CBS, 33-letni mężczyzna jest oskarżony o złamanie prawa podczas demonstracji popierających prezydenturę Donalda Trumpa, które odbyły się na początku stycznia.

Chansley wraz z innymi zwolennikami Trumpa przeprowadził szturm na Kapitol i bezprawnie do niego wtargnął. Miał namalowaną na twarzy flagę amerykańską i futrzaną czapkę z bawolimi rogami na głowie. Zarzuca się mu ingerowanie w pracę organów ścigania podczas zamieszek, grożenie urzędnikom Kongresu, zakłócanie porządku ich prac oraz cztery mniejsze wykroczenia.

W poniedziałek jego prawnik Albert S. Watkins złożył wniosek do sądu o zapewnienie jego klientowi jedzenia organicznego bądź przedterminowego zwolnienia z aresztu. Watkins uzasadnił, że Chansley odmawia spożywania innego rodzaju posiłków ze względu na swój "szamanizm", wyznanie, które - jak zaznaczył - jest uznawane przez rząd amerykański.

"Wziąwszy pod uwagę szamańskie wierzenia pana Jacoba Chansleya oraz jego sposób życia, jedzenie, które nie jest pochodzenia organicznego i zawiera substancje chemiczne jest +elementem inwazyjnym+ dla jego organizmu i może spowodować bardzo poważne schorzenia u mojego klienta" - napisał adwokat we wniosku.

Jak dodał, w ciągu tygodnia Chansley stracił na wadze 9 kg. "Niczego nie jadł od dziewięciu dni" - podkreślił prawnik.

We wtorek adwokat ogłosił, że po przesłuchaniu sąd nakazał podawanie zatrzymanemu organicznych posiłków. Ponieważ jednak areszt nie był w stanie ich zapewnić, Chansleya przeniesiono w czwartek do innego ośrodka, w Wirginii.

Zgodnie z decyzją sądu Chansley pozostanie w areszcie do procesu, ponieważ, jak uzasadnili prokuratorzy, jest "stałym zagrożeniem dla społeczeństwa". (PAP)

