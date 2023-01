Uczelnie przechodzą w tryb zdalny, bo oszczędzają prąd

Koniec ze studiami. Talibowie w Afganistanie zakazują kobietom nauki na uniwersytetach

Rządzący w Afganistanie talibowie poinformowali we wtorek, że kobietom zakazuje się nauki na uniwersytetach. W liście do uczelni prywatnych i państwowych minister szkolnictwa wyższego Neda Mohammad Nadim polecił "zawieszenie kształcenia kobiet do następnego nakazu" w tej sprawie.