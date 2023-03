Uchwała antysmogowa. Prokuratura Krajowa ściera się z sądem

Polacy oszczędzają prąd i ogrzewanie nie przez ekologię, a koszty Ostatni rok zmusił wielu Polaków do oszczędzania energii elektrycznej i ciepła. Wiele osób przyspieszyło decyzję o wymianie źródła ciepła czy ociepleniu domu. Do inwestycji i oszczędności w tym obszarze motywują nas głównie wysokie rachunki, a nieco rzadziej troska o środowisko. Co istotne, duża część społeczeństwa nie wie, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza są kotły na węgiel i drewno.