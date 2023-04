Ubrania w stylistyce Minecrafta? Ceny zwalają z nóg

Grupowe zwolnienia w Levi'sie obejmą też modeli. Zastąpi ich AI Reklamy Levi'sa będą tworzone przez AI. Znany koncern odzieżowy zapewne wypowie umowy modelom i modelkom w ramach zapowiedzianych zwolnień grupowych. W tym samym czasie rozpoczął współpracę z firmą Lalaland.ai z Holandii. To ona ma dostarczyć sztucznie wygenerowane osoby do prezentacji produktów. Firma wyjaśnia, że zapewni to różnorodność.