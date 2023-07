Ubiegły tydzień był najgorętszy w dziejach pomiarów na świecie - poinformowała w poniedziałek agencja AFP, powołując się na wstępne obliczenia Światowej Organizacji Meteorologicznej (ŚOM).

fot. Fabián Simón / / ZUMA Press

"Najgorętszy tydzień w historii nastąpił po najgorętszym w historii czerwcu, z bezprecedensowymi temperaturami powierzchni morza i rekordowo niskim zasięgiem lodu morskiego na Antarktydzie" - twierdzi ŚOM.

Christopher Hewitt, dyrektor ŚOM ds. usług klimatycznych, przypomniał, że rozpoczęło się zjawisko El Nino, wiążące się z podwyższonymi temperaturami w równikowej części Pacyfiku. "Będzie to w rezultacie prowadzić do wzrostu temperatur i fal upałów zarówno na lądzie, jak i w oceanach. - powiedział - Znajdujemy się na niezbadanym terytorium i możemy spodziewać się kolejnych rekordów, a skutki El Nino rozciągną się do 2024 roku". "To niepokojąca wiadomość dla naszej planety" - dodał.

Międzynarodowy zespół naukowców ze Szwajcarii, Francji i Hiszpanii zbadał wpływ wysokich temperatur na śmiertelność w Europie. Z opublikowanego w poniedziałek w piśmie "Nature" artykułu wynika, że w w ubiegłym roku upały były przyczyną ponad 60 tysięcy zgonów na naszym kontynencie. Pokazuje to - napisali badacze - że uruchomione przez liczne rządy plany ochrony ludności przed upałami były tylko częściowo skuteczne.

os/ mms/