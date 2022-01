Ubezpieczenie nieruchomości „wychodzi” poza dom czy mieszkanie

fot. baxys / / Shutterstock

Mieszkanie lub dom są przez znakomitą większość Polaków uważane za najważniejszy składnik ich majątku - wynika z badań Polskiej Izby Ubezpieczeń. To między innymi dlatego rośnie popularność ubezpieczeń nieruchomości. W Polsce aktywnych jest prawie 15 mln polis mieszkań, domków letniskowych i ruchomości domowych, a Polacy wydają na nie 1,65 mld zł. Tym bardziej że polisy takie obejmują nie tylko samo mieszkanie czy dom, lecz także ruchomości znajdujące się poza mieszkaniem czy OC w życiu prywatnym.

Z badania PIU i Deloitte’a „Mapa ryzyka Polaków” wynika, że w lutym 2021 roku 96 proc. badanych oceniło posiadanie własnego mieszkania czy domu jako istotne. Tylko 16 proc. deklaruje, że woli całe życie wynajmować mieszkanie, niż kupować je na kredyt. To o 5 pp. mniej niż w lutym 2020 roku. Ubezpieczyciele wskazują, że coraz więcej osób przywiązuje wagę do ochrony ubezpieczeniowej własnego lokum. W podstawowym zakresie ubezpieczenie mieszkania chroni przed negatywnymi skutkami nieprzewidzianych sytuacji, np. pożaru czy zalania, ale coraz częściej właściciele decydują się objąć ochroną mienie znajdujące się również poza ubezpieczonym mieszkaniem lub domem.

- To może być ubezpieczenie mienia osobistego, które mamy ze sobą np. w pokoju hotelowym, od rozboju, rabunku lub zniszczenia. Dodatkowo możemy wykupić specjalną opcję ubezpieczenia ruchomości domowych poza miejscem ubezpieczenia, a praktycznie wszystkie rzeczy, które mamy w domu, jeżeli zabieramy je w podróż, są ubezpieczone nie tylko w naszym mieszkaniu czy domu, ale w każdym miejscu, w którym przebywamy. I to w tym samym zakresie, w którym ubezpieczony jest dom lub mieszkanie - wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Na liście przedmiotów, które można objąć ochroną, znajdują się m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety, czytniki e-booków, aparaty fotograficzne czy rowery dziecięce. Ubezpieczyciel może również zwrócić koszty wyrobienia utraconych w wyniku kradzieży czy rozboju dokumentów.

Taką możliwość mają m.in. studenci, którzy wynajmują mieszkanie lub pokój. W Compensie ich rzeczy osobiste, np. sprzęt RTV AGD czy meble, mogą być objęte ubezpieczeniem nieruchomości. Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest jednak odpowiedni poziom zabezpieczeń, który uniemożliwi złodziejowi dostęp do danych przedmiotów w wynajmowanym lokum. To m.in. sprawny zamek w drzwiach czy dobry stan techniczny drzwi i okien.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zarówno budynek jednorodzinny lub lokal w budownictwie wielorodzinnym, jak i przynależące do nich obiekty i pomieszczenia.

- Integralną częścią ubezpieczenia mieszkania jest również ubezpieczenie pomieszczeń gospodarczych, czyli komórek lokatorskich i piwnic. Każde pomieszczenie, które jest do naszego wyłącznego użytkowania, jest objęte ochroną ubezpieczenia. A mienie, które się w nim znajduje, ma dokładnie taką samą ochronę jak nasze mieszkanie - tłumaczy Andrzej Paduszyński. - Dom jest traktowany oddzielnie. Dlatego musimy pamiętać, że jeżeli na posesji mamy inne budynki, budowle, musimy je wskazać i ubezpieczyć osobno.

Ubezpieczenie mienia stałego zwykle dotyczy tylko ewentualnych szkód dotyczących murów. Polisę można jednak rozszerzyć na całą posesję - płot czy nawet rośliny znajdujące się w ogrodzie. Tutaj również istotne są odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieżą czy zniszczeniem. Wartość skradzionych przedmiotów pozostawionych np. na tarasie czy balkonie może nie zostać zrekompensowana. Wyjątkiem jest rozszerzone ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka, w tym własnego zaniedbania, np. pozostawionego otwartego okna. W przypadku domu ochroną można objąć również instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Ważnym elementem ubezpieczenia mieszkania czy domu jest również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Chroni ono w przypadku szkód lokalowych, powstałych np. wskutek zalania sąsiadów. Jednak jego zastosowanie jest dużo szersze i wychodzi poza nieruchomość.

- Właśnie to ubezpieczenie chroni nas przed skutkami wypadków, zdarzeń, szkód, które wyrządzimy osobom trzecim poza mieszkaniem czy domem. Jeżeli wybieramy się na wycieczkę rowerową czy narciarskie szaleństwo, musimy być przygotowani na to, że możemy komuś wyrządzić szkodę, i po to jest właśnie takie ubezpieczenie - wyjaśnia ekspert Compensy.

Takie OC obejmuje m.in. szkody, które wyrządzą dzieci lub zwierzęta klienta, szkody wyrządzone przy odbywaniu wolontariatu czy korzystaniu z hulajnóg lub innych urządzeń transportu osobistego. Za dopłatą do polisy odpowiedzialności cywilnej w Compensie można także dołączyć ubezpieczenie używania dronów.

- Należy jednak pamiętać, że drona nie możemy użytkować w każdym miejscu. Takie miejsce jak lotnisko, elektrownia czy dworzec kolejowy najczęściej wyłączone są spod ochrony. Jeżeli doszłoby do jakichkolwiek szkód związanych z użytkowaniem drona właśnie w tych miejscach, nie będą one chronione - zaznacza Andrzej Paduszyński.