Ubezpieczenie OC nie zawsze przedłuży się automatycznie

/ Shutterstock

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC nie zawsze przedłuży się automatycznie, wystarczy np. nieopłacona na czas rata za polisę - wskazuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

"Nawet jeden dzień braku ważnej polisy OC niesie ze sobą ryzyka dla posiadacza pojazdu. Brak ten może zostać ujawniony podczas kontroli drogowej policji, ale nie ubezpieczonych posiadaczy pojazdów identyfikuje również UFG, korzystając z narzędzia zwanego wirtualnym policjantem, które w sposób automatyczny wykrywa przerwy w ubezpieczeniu" - wskazuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Ostrzega, że osobom tym, grożą dodatkowe opłaty, nawet jeśli dopuścili do takiej sytuacji nieświadomie.

Według Funduszu, jedną z sytuacji, które prowadzą do problemów z ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego, jest zmiana właściciela pojazdu, która wymaga dopełnienia szeregu formalności. "Zbywca pojazdu musi zgłosić ten fakt zarówno do właściwego urzędu (organu rejestrowego), jak i zakładu ubezpieczeń, a na dokonanie tych dwóch czynności są różne terminy" - zaznaczył rzecznik prasowy UFG Damian Ziąber.

Przypomniał, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, zbywca ma 30 dni od daty sprzedaży (lub darowizny) na zawiadomienie starosty. "Jeśli tego nie zrobi, naraża się na karę w wysokości od 200 do 1000 zł. Konsekwencje mogą być jeszcze bardziej przykre, jeśli okaże się, że osoba, która kupiła pojazd, nie dokonała stosownego zgłoszenia w swoim wydziale komunikacji. Wówczas w razie wykroczeń to np. na poprzedniego właściciela będą na wystawiane ewentualne mandaty na podstawie odczytów z fotoradarów" - wyjaśnił.

Dodał, że równie ważne jest zgłoszenie sprzedaży pojazdu ubezpieczycielowi, który wystawił polisę OC. "Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, należy to zrobić w ciągu 14 dni od daty zbycia pojazdu. Jeśli zakład ubezpieczeń nie zostanie poinformowany o sprzedaży, to po upływie okresu ważności poprzedniej polisy wystawi kolejną na dotychczasowego właściciela i będzie domagał się uiszczenia składki" - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, do czasu powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu, zbywca ponosi solidarną odpowiedzialność z nabywcą za zapłacenie należnej składki ubezpieczeniowej od dnia transakcji do dnia przedmiotowego powiadomienia.

UFG zwraca uwagę, obowiązki nabywcy pojazdu, w tym przede wszystkim jego zarejestrowanie na swoje dane we właściwym wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od daty zakupu. "Za niedopełnienie tego obowiązku również grozi kara od 200 do 1000 zł" - dodał Ziąber.

Wskazał, że w kwestii OC nabywca ma dwie możliwości. "Pierwszą jest wypowiedzenie umowy zawartej przez poprzedniego właściciela i zawarcie własnej. Druga, to korzystanie z polisy OC zbywcy pojazdu do końca okresu jej ważności" - podał. Jak podkreślił, trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji polisa OC nie przedłuży się automatycznie, lecz wygaśnie. "Nie można więc liczyć na to, że o kończącym się terminie ważności polisy przypomni nam ubezpieczyciel" - zaznaczył.

Według Funduszu, kolejną przyczyną braku ciągłości ubezpieczenia OC to nieopłacenie pełnej składki przed końcem okresu obowiązywania polisy. "Jeśli pełna cena polisy nie zostanie opłacona przed końcem trwania umowy, ubezpieczenie nie zostanie odnowione automatycznie. Brak ochrony nawet jeden dzień, może kosztować właściciela pojazdu dodatkową opłatę nakładaną przez UFG, a w razie spowodowania kolizji lub wypadku zostanie on obciążony kosztami wypłaconych świadczeń" - tłumaczy ekspert.

Jak zaznaczył, właśnie taka przyczyna (nieodnowienie umowy na kolejny okres w związku z nieopłaceniem w całości składki) spowodowała braki ochrony OC sprawcy wypadku, wobec którego UFG kieruje najwyższe obecnie roszczenie regresowe w wysokości 2,1 mln zł. "Jest to kwota odszkodowania wypłaconego przez UFG osobie poszkodowanej w tym wypadku" - powiedział.

UFG wskazuje jeszcze na problemem, gdy pojazd nie jest sprawny technicznie i nie jest użytkowany. "Ich właściciele często nieświadomie łamią przepisy i narażają się na dodatkowe opłaty, nie zdając sobie sprawy z tego, że na taki pojazd również muszą wykupić ubezpieczenie OC, o ile jest on zarejestrowany" - zaznaczył rzecznik.

Dodał, że jedynym sposobem na uniknięcie obowiązku wykupienia polisy OC na niesprawne, nienadające się użytkowania auto jest kasacja i wyrejestrowanie go. "Można natomiast, jeśli wymaga generalnego remontu, czasowego wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. To nowe uprawnienie dostępne od nowego roku, które przewiduje wpawdzie obowiązek posiadania ważnego OC, ale ubezpieczyciel jest zobowiązany obniżyć koszt składki o przynajmniej 95 proc." - wyjaśnił.

Rzecznik prasowy UFG przypomniał, że przy wątpliwości dotyczącej terminu ważności polisy OC, można to sprawdzić w prosty i szybki sposób, bezpłatnie i bez konieczności pozostawienia danych osobowych. Wszystko odbywa się przez stronę internetową Funduszu www.ufg.pl, dostępną również dla urządzeń mobilnych lub w smartfonie z użyciem aplikacji UFG Na Wypadek. Wystarczy wpisać w odpowiednie pola numer rejestracyjny pojazdu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. Fundusz zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. UFG wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/