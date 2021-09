Ubezpieczenie NNW. Porównujemy oferty

fot. Halfpoint / / Shutterstock

Wraz z początkiem roku szkolnego wraca temat ubezpieczeń NNW dla dziecka. Warto pamiętać, że korzystanie z oferty przedstawionej przez szkołę nie jest obowiązkowe. Przed ostatecznym wyborem dobrze zapoznać się ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW pojawia się na liście rzeczy do załatwienia w pierwszej kolejności zaraz po starcie nowego roku szkolnego. Składka wynosi zwykle od 40 do 70 zł, a rodzice mogą zapłacić ją w szkole. Warto zadać sobie więcej trudu i sprawdzić oferty przygotowane przez ubezpieczycieli na rynku, ponieważ ubezpieczenie oferowane w szkołach nie jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie szkolne dla uczniów

– Ubezpieczenie NNW dla dziecka warto wykupić ze względu na jego szeroki zakres działania. Większość ubezpieczeń dostępnych na rynku obejmuje nie tylko szkody powstałe na terenie placówki oświatowej, ale zdarzenia na całym świecie i podczas większości aktywności, w jakich uczestniczy dziecko, jak np. uprawianie sportu czy wypoczynek wakacyjny – gdzie można liczyć na wypłatę świadczenia także w przypadku ugryzienia przez kleszcza – mówi Bartosz Jasik, kierownik ds. rozwoju ubezpieczeń grupowych w Aviva.

Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) – forma ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte jest życie lub zdrowie człowieka. Powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

– NNW szkolne to produkt, który sprzedaje się w każdym kanale, przy czym dominująca jest sprzedaż przez agentów i strona www. Nie obserwujemy znaczącej różnicy w sprzedaży NNW szkolnego przed i w trakcie pandemii. Pandemia nie wpłynęła na spadek zainteresowania tym ubezpieczeniem. NNW szkolne nie sprowadza się bowiem tylko do wypłaty świadczeń, kiedy dziecko jest w szkole. Odnosi się do jakiejkolwiek aktywności dziecka czy to w szkole, czy w domu, czy na boisku, czy gdziekolwiek – podkreśla Ilona Tomaszewska, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów i Procesów w UNIQA.

Warto pamiętać, że w praktyce oznacza to, że "świadczenie zostanie wypłacone jeśli dziecko upadnie na podwórku i np. złamie rękę, przewróci się na rowerze itp. NNW szkolne obejmuje wszelkie aktywności sportowe. Wiemy, że nierzadko dzieci nie chodziły do szkoły, ale uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach sportowych".

Redakcja Bankier.pl wysłała zapytania do ubezpieczycieli z prośbą o przedstawienie trzech wariantów NNW: najtańszego, optymalnego i rozszerzonego. W tabeli poniżej przedstawiamy najważniejsze parametry ofert Aviva, Compensa i UNIQA.

Bankier.pl – przykładowe składki ubezpieczenia szkolnego NNW Towarzystwo Wariant Składka roczna Suma ubezp. Śmierć w wyniku wypadku Trwały uszczerbek na zdrowiu Pobyt w szpitalu Zwrot kosztów leczenia / rehabilitacji Wystąpienie poważnego zachorowania Aviva najtańszy 29 zł 12000 zł (NNW) 16 000 zł 12 000 zł 25 zł przy nagłym zachorowaniu/ dzień

50 zł po NW/ dzień 1500 zł /

1500 zł brak optymalny 59 zł 25000 zł (NNW) 30 000 zł 25 000 zł 30 zł przy nagłym zachorowaniu/ dzień

60 zł po NW/ dzień 3000 zł / 3500 zł brak rozszerzony 299 zł 70000 zł (NNW) 70 000 zł 70 000 zł 70 zł przy nagłym zachorowaniu/ dzień

100 zł po NW/ dzień 10000 zł / 10000 zł brak Compensa TU S.A. najtańszy 59 zł n/d 50 000 zł 30 000 zł 1 000 zł 4000 zł / 4000 zł 5 000 zł optymalny 85 zł n/d 70 000 zł 40 000 zł 1 500 zł 6000 zł / 6000 zł 5 000 zł rozszerzony 145 zł n/d 10 000 zł 100 000 zł

3 000 zł 8000 zł / 8000 zł 5 000 zł UNIQA najtańszy 32 zł* 20 000 zł 20 000 zł 10 000 zł 30 zł /dzień SU – 3 600 zł 1 500 zł 1 500 zł optymalny 60 zł* 30 000 zł 30 000 zł 20 000 zł 40 zł / dzień SU - 5 400 zł 2 000 zł 2 000 zł rozszerzony 199 zł* 80 000 zł 80 000 zł 50 000 zł 130 zł / dzień SU - 18 000 zł 5 000 zł 5 000 zł Źródło: opracowanie własne, na podstawie ofert towarzystw ubezpieczeniowych, stan na 30.08.2021 r. * ceny z zastosowaniem kody promocyjnego ** Śmierć w wyniku NW (w tym wypadku komunikacyjnego), udaru mózgu lub zawału serca *** w UNIQA mówimy o uszkodzeniu ciała, a nie trwałym uszerbku

Wysokość opłaty za NNW dostępne jest w różnych formach. Składka na ubezpieczenie szkolne waha się od 29 do 59 zł w najtańszym wariancie. W wersji optymalnej rodzice muszą zapłacić za NNW od 59 do 85 zł. Natomiast rozszerzony pakiet ubezpieczenia szkolnego to koszt rzędu od 145 do 299 zł. W zależności od wybranej formy zakres ubezpieczenia jest różny.

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu z powodu COVID-19

– Potencjalnie czas spędzony w domu zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzenia NNW, ale go nie eliminuje. Poza tym oferujemy klientom opcję dodatkową. Jest to unikalne na rynku ubezpieczenie ochrony prawnej od „Hejtu w Internecie”, które w tym roku rozszerzyliśmy o pomoc psychologiczną dla dziecka. A przy nauczaniu zdalnym dzieci i młodzież są szczególnie narażone na takie sytuacje – mówi Ilona Tomaszewska.

Rodzice podczas wyboru ubezpieczenia szkolnego mają z tyłu głowy pandemię koronawirusa i potencjalną możliwość ciężkiego przebiegu choroby. "W ostatnim roku klienci pytają głównie o ochronę w przypadku zachorowania dziecka na COVID-19. W przypadku ubezpieczenia Avivy wypłacamy świadczenia za pobyt w szpitalu także jeśli jest on spowodowany zachorowaniem na tę chorobę" – podkreśla Bartosz Jasik.

– Drugą opcją dodatkową jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Zainteresowanie ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym pozytywnie nas zaskakuje, ponieważ 35 proc. polis, gdzie dostępna była ta opcja (młodzież w wieku 13-26 lat), zostało rozszerzone o OC. Świadczy to o tym, że klienci są coraz bardziej świadomi tego ubezpieczenia, ponieważ w jego ramach UNIQA odpowiada za szkody spowodowane przez dziecko osobom trzecim – zarówno w związku z czynnościami życia prywatnego, jak i w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu – dodaje Ilona Tomaszewska.

Dominika Florek