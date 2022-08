Ubezpieczenie szkolne z dodatkowymi pakietami

fot. Gorodenkoff / / Shutterstock

Ubezpieczenie NNW umożliwia pokrycie kosztów leczenia lub ich części powstałych w wyniku wypadków. Zakres ubezpieczenia może być bardzo szeroki – od najbardziej dramatycznych szkód np. utraty kończyny po pakiet stomatologiczny i pomoc psychologa. Dokładne zapoznanie się z ofertą pozwoli wybrać optymalne rozwiązanie dla dziecka. Jak co roku przypominamy również, że ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oferowane w szkołach nie jest obowiązkowe.

Początek roku szkolnego to dobry czas na wybór odpowiedniego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W polisach ubezpieczeniowych rodzice mogą zdecydować się na odpowiedni wariant ochrony dla swoich dzieci. Wśród nowości, które pojawiły się w ostatnich latach znaleźć można m.in. ubezpieczenie od hejtu w internecie, od ugryzienia kleszcza, pomoc psychologa oraz pakiet stomatologiczny.

Co zawiera ubezpieczenie szkolne (NNW)?

Oprócz „klasycznych” wypadków w szkole, związanych m.in. z uprawianiem sportu podczas zajęć wychowania fizycznego, w placówkach oświaty dzieci mogą być narażone na hejt w internecie ze strony swoich rówieśników. Od niedawna rodzice mogą wykupić pakiet ubezpieczeniowy zawierający ochronę przed tym ryzykiem.

Polisa zawierająca tego typu ochronę ubezpieczeniową obejmuje następstwa naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności w internecie, w tym w mediach społecznościowych. W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową ubezpieczony może skorzystać m.in. z pomocy prawnej, konsultacji z psychologiem oraz usług specjalisty IT, który zajmie się usunięciem lub zatrzymaniem dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o ubezpieczonym.

Pakiet stomatologiczny w ubezpieczeniu NNW

Wypadek w szkole może wiązać się nie tylko ze złamaniem, zwichnięciem lub innego rodzaju uszkodzeniem ciała, ale także z utratą zębów. W takim przypadku odpowiednio dobrane ubezpieczenie NNW może także pokryć koszty leczenia stomatologicznego, które okaże się niezbędne po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku. W takim przypadku ubezpieczyciel z reguły podaje maksymalną kwotę, do jakiej zostanie pokryta usługa w przeliczeniu na jeden ząb.

W bardziej rozbudowanych polisach znaleźć można również możliwość otrzymania zwrotu kosztów naprawy okularów korekcyjnych jeżeli uległy zniszczeniu podczas wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.

Jak co roku przypominamy, że wykupywanie ubezpieczenia szkolnego w placówkach oświaty nie jest obowiązkowe. Rodzice mają prawo do wyboru ubezpieczenia. Więcej na temat źle dobranego NNW pisała Malwina Wrotniak w artykule pt. „Nieobowiązkowe, ale zalecane. Uwaga na ubezpieczenia NNW w szkole”.

Wykluczenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW działa przez cały rok, w dni wolne od nauki szkolnej (weekendy, dni ustawowo wolne, ferie zimowe i wakacje). Warto pamiętać, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) mogą być zastrzeżone okoliczności, w których polisa ubezpieczeniowa nie działa. Z reguły są to szkody powstałe w wyniku umyślnego działania dziecka, szkody powstałe wskutek zawodowego uprawiania sportów lub sportów wysokiego ryzyka.

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia jeżeli przyczyną wypadku lub zdarzenia było spożycie przez ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków, substancji psychotropowych, psychoaktywnych, innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzypisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia wynikającej z informacji dołączonej do opakowania.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Wysokość rocznej składki na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uzależniona jest od zakresu ochrony. Rodzice mogą zdecydować się na rozszerzenie standardowej oferty o dodatkowe elementy. Kwota, jaką trzeba zapłacić za NNW w zależności od wybranego wariantu może wahać się od 25 zł do kilkuset złotych.

Co do zasady funkcjonuje reguła: im wyższa wysokość składki, tym wyższa suma ubezpieczeniowa. Od sumy ubezpieczeniowej liczona jest wartość odszkodowania np. w przypadku uszczerbków na ciele. Przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie ubezpieczenia warto przeczytać informacje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, często dołączane są do nich tabeli ze szczegółowymi objaśnieniami.

DF