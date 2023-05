Ubezpieczenia spłaty kredytu. Będą nowe regulacje

Ruszyły prace nad tzw. dobrymi praktykami w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu. Samoregulacja branży ma uzupełnić znowelizowaną Rekomendację U, nad którą pracuje KNF. Celem dokumentu jest zapewnienie właściwej jakości procesów tworzenia, dystrybucji oraz obsługi tych produktów.

Od 2015 roku banki obowiązuje Rekomendacja U, która reguluje sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Dokument wprowadził m.in. możliwość korzystania przez klientów z umów ubezpieczenia, oferowanych przez różnych dostawców, bez konieczności skorzystania z oferty w danym banku. Rekomendacja U wprowadziła również szereg dodatkowych elementów proklienckich do procesów dystrybucji ubezpieczeń przez banki. Obecnie w KNF trwają prace nad nowelizacją tego dokumentu.

– Od 2015 r. wiele przepisów, regulujących w szczególności dystrybucję ubezpieczeń, uległo zmianie, stąd konieczna była nowelizacja rekomendacji. Opracowywana obecnie przez UKNF nowelizacja wynika też z doświadczeń z nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, bankami i SKOK – mówi Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, który odpowiada w Urzędzie KNF za nadzór nad sektorem ubezpieczeń.

Równocześnie do prac nad nowelizacją Rekomendacji U rozpoczęły się prace nad tzw. dobrymi praktykami w zakresie sprzedaży ubezpieczeń. Prowadzą je Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) wraz ze Związkiem Banków Polskich (ZBP), w porozumieniu z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Mapę drogową porozumienia ogłoszono podczas X Kongresu PIU w Sopocie. Dokument powinien być gotowy w październiku.

Przedstawiciele branży informują, że celem dobrych praktyk jest podniesienie wartości ubezpieczeń spłaty kredytu dla klientów oraz zapewnienie właściwej jakości procesów tworzenia, dystrybucji oraz obsługi tych produktów.

– Oznacza to, że ubezpieczyciele i dystrybutorzy ubezpieczeń ustalą zestaw parametrów, mających wpływ na wartość produktu dla klienta. Te parametry będą stale monitorowane w trakcie życia produktu, co pozwoli na podejmowanie odpowiednich działań, by zagwarantować odpowiednią wartość produktu dla klienta – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

– Samoregulacja obejmie kilka istotnych obszarów, od tworzenia produktu CPI, wprowadzania go do obrotu, po obsługę i monitorowanie. Istotnym obszarem, który chcemy uregulować jest też metoda kształtowania wynagrodzenia dystrybutora – mówi Tadeusz Białek, prezes zarządu ZBP.

Dobre praktyki będą zawierały ponadto rozwiązania zapewniające odpowiednią wymianę informacji pomiędzy ubezpieczycielami i dystrybutorami ubezpieczeń oraz weryfikację materiałów informacyjnych i marketingowych kierowanych do klienta.

Więcej szczegółów podamy wkrótce.