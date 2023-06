Ubezpieczenia eksportowe będą sięgać na Ukrainę. Nowelizacja ustawy o KUKE

Sankcje na Rosję. Ogromny spadek importu ropy do UE W marcu 2023 r. łączny import ropy naftowej i produktów ropopochodnych z Rosji do UE spadł do 1,4 mln ton (Mt) w porównaniu ze średnią miesięczną wartością 15,2 mln ton w ciągu trzech lat od 2019 do 2022 r. To spadek o 90 proc. - podał Eurostat.