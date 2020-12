Uber wprowadzi wirtualną kasę fiskalną

fot. BigTunaOnline / Shutterstock

Uber rozpoczął pilotaż kasy wirtualnej w związku z wchodzącymi lada dzień znowelizowanymi przepisami ustawy o transporcie drogowym.

Nowe przepisy, tzw. Lex Uber, mają wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Oznaczają zrównanie kierowców Ubera czy Bolta z taksówkarzami zrzeszonymi w korporacjach. W noweli ustawy wprowadzono możliwość rozliczania przejazdów za pomocą aplikacji mobilnej, która zostanie podłączona do kasy wirtualnej.

“Projekt kasy wirtualnej dla przewoźników, nad którym współpracowaliśmy przez ostatnie miesiące z firmą Uber, to bez wątpienia innowacyjne rozwiązanie nie tylko w skali kraju, ale także na tle innych państw w Europie. Ponieważ na rozwiązanie e-fiskalizacyjne czeka cała branża przewozowa, zdawaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest, by było ono nie tylko niezawodne, bezpieczne i dostosowane do potrzeb przedsiębiorców, ale przede wszystkim, spełniało wymogi określone w Ustawie oraz tym samym przyczyniało się do zabezpieczenia interesu skarbu państwa” - komentuje Jan Siwy, dyrektor działu badawczo rozwojowego, Elzab S.A.

W informacji przekazanej przez platformę czytamy, że prototypowe rozwiązanie już trafiło do wybranych partnerów, którzy będą mogli wystawiać testowe paragony w formie elektronicznej.

“Wraz z uruchomieniem programu pilotażowego jesteśmy bliżej zapewnienia trwałego i certyfikowanego rozwiązania e-fiskalizacyjnego. Dzięki udanej współpracy z firmą Elzab jesteśmy już bardzo blisko naszego celu, a testy w rzeczywistych warunkach pomogą nam wykluczyć ewentualne problemy. Zdajemy sobie sprawę, że e-fiskalizacja rynku przewozów to proces i tak jak cała branża będziemy wspierać partnerów, by przeszli go możliwie najsprawniej” - mówi Michał Konowrocki, Dyrektor Zarządzający Uber Polska Sp z o.o.

WS