Uber kontra koronawirus: blokada kont i pomoc dla zarażonych kierowców

W obliczu pandemii koronawirusa Uber wykazuje się zrozumieniem i wyciąga pomocną dłoń do swoich kierowców i dostawców.

Każdy z kierowców i dostawców Ubera ma bliski kontakt z klientami i jest obecnie bezpośrednio narażony na możliwość zarażenia. I tak się w niektórych sytuacjach dzieje. Firma tymczasowo blokuje konta pasażerów i kierowców, u których stwierdzono zarażenie wirusem COVID-19 lub którzy mieli z nim styczność. Ale i zapowiada dodatkowe wsparcie.

Wsparcie finansowe dla kierowców

"Kierowcy i dostawcy, u których zdiagnozowano COVID-19 lub którzy otrzymali od organów zdrowia publicznego indywidualne zalecenia dotyczące samodzielnej izolacji, będą otrzymywać pomoc finansową w okresie zawieszenia konta przez maksymalnie 14 dni" - poinformował Uber. I zaznaczył, że niektórym kierowcom pomoc ta została już udzielona. Firma pracuje nad szybkim wprowadzeniem tych działań na całym świecie. To może być nie bez znaczenia dla osób, które pracują na tzw. umowach śmieciowych. Trzeba bowiem pamiętać, że tylko osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych, które odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne, mają prawo do świadczenia opiekuńczego gwarantowanego w specustawie przyjętej przez rząd.

Dezynfekcja pojazdów

Firma zapewnia, że pracuje także nad tym, by zapewnić kierowcom środki dezynfekcyjne ułatwiające utrzymanie czystości w ich pojazdach: "Ilość zapasów jest bardzo ograniczona, ale nawiązaliśmy współpracę z producentami i dystrybutorami, aby pozyskać jak najwięcej tych środków. Będą one w pierwszej kolejności dostarczane kierowcom w miastach z największymi potrzebami".

"Zostaw moje zamówienie pod drzwiami"

W piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska wprowadza stan zagrożenia epidemicznego, który między innymi skutkuje ograniczeniem działania lokali gastronomicznych. Ich właściciele dostali możliwość dowozu jedzenia albo sprzedaży jej na wynos. Uber zaś w swojej aplikacji Uber Eats udostępnia opcję zostawienia uwag dostawcy. Klienci mogą dodać do zamówienia uwagę, np. „Zostaw moje zamówienie pod drzwiami” lub „Zadzwoń do drzwi i zostaw w holu”. Instrukcje te można sprawdzić po przybyciu do lokalizacji klienta w sekcji „Uwaga o dostawie” w aplikacji.

Najnowsze dane mówią, że w Polsce potwierdzono dotąd 103 przypadki koronawirusa, dwie z tych osób zmarły. Ministerstwo zdrowia podało w sobotę, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1,5 tys. testów.

KWS