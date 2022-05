Uber, Glovo czy Bolt. KE chce etatów dla kurierów, ale ci wolą być zatrudnieni bez umowy o pracę

fot. MikeDotta / / Shutterstock

Blisko 60 proc. pracowników platform takich jak Uber i Bolt nie zdecydowałoby się zamienić obecnej współpracy na umowę o pracę – wynika z badania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Ankietowani cenią sobie przede wszystkim elastyczność. Ich sytuacja może się jednak zmienić, ponieważ Komisja Europejska pracuje nad nowym prawem.

Z badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że 95 proc. osób jest zadowolona ze współpracy z platformami internetowymi. Wśród ankietowanych znalazły się osoby zajmujące się naprawami i drobnymi usługami, opieką nad dziećmi, przewozami paczek, usługami IT czy dostawą jedzenia i przewozem osób, czyli ofertą Big Techów takich jak Uber czy Bolt. Jako zalety współpracy respondenci wskazali na pierwszym miejscu elastyczność, ale też szybkie dotarcie do klientów oraz niski próg wejścia przy rozpoczęciu pracy.

Autorzy raportu zapytali ankietowanych również o to, czy zamieniliby oni obecny model współpracy na zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę. Wiązałoby się to z typowymi dla etatu z góry określonymi godzinami pracy, obowiązkiem wykonywania wszystkich zleceń oraz zakazem pracy dla konkurencji. Przeciwko takiej zmianie było 61 proc. respondentów, z czego 24 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie nie chcieliby pracować w oparciu o UoP. Za zmianą formy zatrudnienia było 39 proc. osób, z czego "zdecydowanie tak" zaznaczyło 13 proc. badanych.

Jak wynika z ustaleń raportu, nie wszyscy ankietowani są osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę cywilnoprawną, ponieważ 14 proc. wskazały, że są pracownikami etatowymi. Pozostałe 86 proc. to głównie właściciele działalności gospodarczych. Jednocześnie większość badanych opowiedziało się za długofalową współpracą z platformami. Za taką uważa swoją pracę 83 proc., z czego dla 41 proc. jest to jedyne źródło dochodu, a dla 42 proc. jedno z wielu.

KE pracuje nad nową dyrektywą

Pod koniec 2021 r. Komisja Europejska złożyła projekt dyrektywy zakładający nowe regulacje prawne pracowników platform internetowych. Zdaniem autorów zatrudnienie na etat, co w Polsce wiązałoby się z umową o pracę, powinno przysługiwać wszystkim osobom, których praca jest „kontrolowana przez aplikacje cyfrowe”.

Celem autorów projektu jest zapewnienie ubezpieczeń społecznych i kompletu praw pracowniczych osobom współpracującym z platformami internetowymi, czyli m.in. kurierom, kierowcom, ale też pracownikom IT. Po wejściu w życie nowego prawa zapewnienie etatu automatycznie dotyczyłoby pracowników platform. Z szacunków autorów dyrektywy wynika, że takim prawem objętych by było od 1,7 do 4,1 mln osób w krajach Unii Europejskiej.