USA zwróciły Włochom zrabowane antyki o wartości 19 milionów dolarów

Pięćdziesiąt osiem skradzionych zabytków o wartości szacowanej na 19 milionów dolarów zostało zwróconych Włochom przez władze Nowego Jorku. Przedmioty były min. od lat wystawiane w Metropolitan Museum of Arte, jest między nimi „Marmurowa głowa Ateny” o wartości około 3 mln USD.

„Mamy zaszczyt zwrócić je dzisiaj” – powiedział pułkownik Matthew Bogdanos, szef jednostki zajmującej się handlem antykami w Biurze Prokuratora Okręgowego na Manhattanie, obiecując „wiele więcej konfiskat i wiele więcej repatriacji” przez resztę roku.

"We could not be more proud to stand beside our partners at the @ManhattanDA and our partners in the Italian government as we return these priceless antiquities to their rightful owners—the people of Italy,”- Acting Special Agent in Charge Patelhttps://t.co/2O90xpnvnR pic.twitter.com/DR4SBfvVAR