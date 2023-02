USA zwiększają pomoc wojskową dla Ukrainy o 2 miliardy dolarów

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkowe 2 miliardy dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa, powiedział w czwartek doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

„Będziemy nadal przyglądać się temu, co jest konieczne, i upewnić się, że dostarczamy to, co jest niezbędne, aby Ukraina miała to, czego potrzebuje, by odnieść sukces na polu bitwy”, powiedział Sullivan dla CNN.

Pentagon jest przekonany, że pomoc dla Ukrainy zmieni dynamikę na polu bitwy

Stany Zjednoczone uważają, że dostarczenie broni Ukrainie, a także szkolenie Sił Zbrojnych Ukrainy „zmieni dynamikę na polu bitwy” i pozwoli siłom ukraińskim „przebić się przez rosyjską obronę”, powiedział w czwartek w wywiadzie dla CNN sekretarz obrony USA Lloyd Austin.

„Szkolimy i wyposażamy kilka brygad piechoty zmechanizowanej – to całkiem poważna zdolność” – powiedział Austin.

Ponadto, według niego, na Ukrainę trafia dodatkowa artyleria. „Będą więc mieli okazję przebić się przez rosyjską obronę i manewrować, i myślę, że stworzy to inną dynamikę” – podkreślił sekretarz obrony USA.

Potwierdził także konsekwentne stanowisko administracji Bidena, że Stany Zjednoczone pozostaną z Ukrainą tak długo, jak będzie to konieczne.

„Dopóki Ukraina będzie prowadziła operacje i starała się odzyskać swoje suwerenne terytorium, będziemy z nią” – zaznaczył sekretarz obrony USA Lloyd Austin.(PAP)

