USA zawiesiły pomoc dla Pakistanu

Stany Zjednoczone zawieszają pomoc finansową dla Pakistanu przeznaczoną na wzmacnianie bezpieczeństwa w tym kraju do czasu podjęcia przezeń zdecydowanych działań przeciwko afgańskim talibom i powiązanej z nimi siatce Hakkanich - podał w czwartek Biały Dom.

Jak podkreśliła rzeczniczka Departamentu Stanu, Heather Nauert, talibowie i siatka Hakkanich to organizacje, które "destabilizują sytuację w całym regionie", a Pakistan udziela im schronienia. Celem tych grup są często wojskowi i dyplomaci amerykańscy.

Nauert uchyliła się od odpowiedzi na pytanie, jaka będzie wysokość zablokowanej pomocy. "Wciąż trwa obliczanie i przegląd rodzajów pomocy, jaką Pakistan otrzymuje od USA". Jak zaznaczyła, pewne środki mogą być w dalszym ciągu wypłacane, pod warunkiem podjęcia kroków przeciwko talibom i Hakkanim przez Islamabad.

W ocenie ekspertów Waszyngton zamierza zamrozić pomoc w wys. 255 mln dolarów USA, które Pakistan otrzymywał w ramach pomocy wojskowej na zakup ciężkiego sprzętu oraz na szkolenia.

Agencja Reutera, która powołuje się na źródła w Białym Domu, twierdzi, że zablokowana suma 255 mln USD odnosi się do środków na zakup uzbrojenia oraz finansowanie pakistańskich operacji antyterrorystycznych.

Decyzja o zawieszeniu pomocy finansowej dla Pakistanu jest konsekwencją zarzutów, jakie od pewnego czasu kierował pod adresem Pakistanu prezydent Donald Trump, który stwierdził m.in. niedawno na Twitterze, że Pakistan udziela schronienia terrorystom i że oszukuje USA, które przekazują mu pomoc.

"Dają bezpieczne schronienie terrorystom, na których polujemy w Afganistanie, z niewielką pomocą. Nigdy więcej! Stanu Zjednoczone jak głupie dały Pakistanowi przez ostatnie 15 lat w ramach pomocy ponad 33 mld dolarów, a oni nie dali nam nic poza kłamstwami i zwodzeniem, uważając naszych przywódców za głupców" - napisał Trump na Twitterze.

Władze Pakistanu w odpowiedzi wezwały we wtorek do MSZ ambasadora USA, by zaprotestować przeciw oskarżeniom Trumpa - podały media.

O planach Waszyngtonu informowała wcześniej prasa. Dziennik "New York Times" podał w ubiegłym tygodniu, że administracja Trumpa "intensywnie rozważa", czy nie zablokować wartej 255 mln dolarów pomocy dla Pakistanu. Według gazety, przedstawicielom USA odmówiono dostępu do zatrzymanego w Pakistanie członka powiązanej z talibami siatki Hakkanich, który potencjalnie mógł udzielić informacji na temat co najmniej jednego amerykańskiego zakładnika.

Pakistan nie jest jedynym adresatem, któremu Stany Zjednoczone odmówią dalszej pomocy finansowej. W serii tweetów opublikowanych we wtorek prezydent Trump zaznaczył, że "chodzi mu nie tylko o Pakistan", ale również o Palestyńczyków".

"Płacimy im rok w rok setki milionów USD, a w zamian - żadnej wdzięczności, żadnego szacunku" - napisał, oskarżając stronę palestyńską o sabotowanie negocjacji w sprawie trwałego traktatu pokojowego z Izraelem, mimo że "odsunięta została na bok najcięższa kwestia w rokowaniach: sprawa Jerozolimy".

Izrael - jak zauważył Trump - zdaje sobie sprawę, że "przyjdzie mu płacić więcej", ale Palestyńczycy nie są na to gotowi. "Dlaczego mielibyśmy w przyszłości płacić im tak wielkie sumy?" - zapytał retorycznie, kończąc swój wpis.

Wtorkowe tweety prezydenta Donalda Trumpa, w których zagroził Palestyńczykom wstrzymaniem amerykańskiej pomocy finansowej, jeśli nie zechcą uczestniczyć w rozmowach pokojowych, odnoszą się do zawieszenia finansowania dla UNWRA - twierdzi agencja Reutera.

Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East; UNRWA), która została powołana w 1949 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zapewnienia edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej dla uchodźców palestyńskich przebywających na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej, otrzymuje rokrocznie od Stanów Zjednoczonych pomoc w wysokości 370 mln dolarów - pisze Reuters.

Ambasador USA przy ONZ Nikki Haley poinformowała we wtorek, że możliwe jest czasowe zawieszenie tej pomocy.(PAP)

mars/