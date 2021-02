USA zapowiadają wpłacenie składki do kasy WHO

fot. Kim Petersen / FORUM

USA do końca lutego wywiążą się ze swojego zobowiązania zapłacenia do kasy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) składki w wysokości ponad 200 mln dolarów - zapowiedział w środę amerykański sekretarz stanu Antony Blinken podczas wideokonferencji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

"Jest to istotny krok naprzód w wypełnianiu naszych zobowiązań finansowych wobec WHO i odzwierciedla nasze odnowione zobowiązanie do zapewnienia jej wsparcia, którego potrzebuje, aby przewodzić działaniom przeciwko globalnej pandemii" - powiedział Blinken.

W kwietniu 2020 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na WHO do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa".

Trump zarzucił także WHO działanie w interesie Chin w kwestii wyjaśnienia źródeł pochodzenia koronawirusa. Wcześniej USA były płatnikiem największych składek na WHO.

W lipcu zeszłego roku Trump rozpoczął procedurę wyjścia USA z WHO. Jednak Joe Biden po zaprzysiężeniu 20 stycznia na prezydenta USA uchylił decyzję swojego poprzednika i zapowiedział powrót do tej organizacji. Szefem delegacji USA przy WHO został dr Anthony Fauci. (PAP)

