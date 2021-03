USA zamierzają angażować Chiny i Rosją do denuklearyzacji Korei Północnej

Szef MSZ Rosji wzywa Chiny do odejścia od dolara, by chronić się przed sankcjami

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, który przybył w poniedziałek do Chin, wezwał władze obu państw do zwiększenia niezależności technicznej oraz odchodzenia od amerykańskiej waluty i zachodnich systemów płatniczych, by chronić się przed sankcjami.