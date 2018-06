USA wystąpiły z Rady Praw Człowieka ONZ

Stany Zjednoczone wystąpiły we wtorek z Rady Praw Człowieka ONZ. "Rada Praw Człowieka ONZ jest niewarta swojej nazwy" - powiedziała ambasador Nikki Haley, stała przedstawicielka USA w ONZ, która poinformowała we wtorek o decyzji administracji prezydenta Trumpa.

Ambasador Nikki Haley, stojąc obok sekretarza stanu Mike'a Pompeo, umotywowała decyzję Waszyngtonu o wystąpieniu z Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych tym, że ta międzynarodowa organizacja skupiająca 47 państw świata "jest protektorem (państw - PAP) łamiących prawa człowieka i szambem (kloaką) politycznych uprzedzeń".

Decyzja administracji Trumpa o wystąpieniu z Rady Praw Człowieka nie była zaskoczeniem, ponieważ administracja wielokrotnie od dawna zapowiadała taki krok z uwagi na - zdaniem władz waszyngtońskich - uprzedzenia Rady wobec Izraela.

Ambasador Haley wielokrotnie głosowała przeciw rezolucjom Rady Praw Człowieka ONZ krytycznych wobec Izraela i często krytykowała "chroniczne antyizraelskie uprzedzenie Rady".

Haley wyjaśniła we wtorek, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na taki krok, ponieważ zobowiązania Stanów Zjednoczonych "nie pozwalają im na pozostawanie w pełnej hipokryzji, wyrachowanej organizacji, która jest parodią praw człowieka".

Amerykańska stała przedstawicielka w ONZ dodała, że Stany Zjednoczone "będą szczęśliwe, jeśli będą mogły znów przystąpić do Rady Praw Człowieka pod warunkiem zreformowania tej organizacji.

Waszyngton od lat bezskutecznie domagał się zmian w statucie Rady Praw Człowieka, pozwalających na wyrzucenie z Rady państw nagminnie łamiących prawa człowieka jak np. obecni członkowie tej organizacji Chiny, Kuba i Rosja.

Decyzja o wystąpieniu Stanów Zjednoczonych, ma miejsce po tym, jak Rada Praw Człowieka wezwała administrację Trumpa do zaprzestania polityki imigracyjnej "zero tolerancji", która prowadzi do czasowego oddzielania nieletnich dzieci od rodziców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Stanów Zjednoczonych.

"Po raz kolejny ONZ pokazuje swoją hipokryzję, piętnując Stany Zjednoczone, podczas gdy jednocześnie ignoruje naganną kartotekę praw człowieka wielu członków swojej Rady Praw Człowieka" - powiedziała ambasador Haley.

Human Rights Watch, organizacja broniąca praw człowieka w oświadczeniu wydanym we wtorek skrytykowała decyzję prezydenta USA o wystąpieniu z Rady Praw Człowieka.

Rada "odegrała ważną rolę w takich krajach, jak Korea Północna, Syria, Birma i Sudan Południowy (...). Ale Donalda Trumpa interesuje tylko obrona Izraela" - czytamy w oświadczeniu Human Rights Watch.

Decyzję administracji prezydenta Trumpa o wystąpieniu z Rady Praw Człowieka ONZ skrytykowały także władze organizacji praw człowieka i praw obywatelskich Freedom House oraz przedstawiciele 11 innych organizacji humanitarnych we wspólnym liście otwartym skierowanym do sekretarza stanu Mike'a Pompeo.

"Rezygnując z miejsca w Radzie Praw Człowieka ONZ, Stany Zjednoczone wzmacniają innych członków Rady, takich jak Rosja i Chiny, które nie podzielają amerykańskich wartości i przekonania o uniwersalnym znaczeniu praw człowieka" - napisali przedstawiciele 12 organizacji obrony praw człowieka w otwartym liście wystosowanym do sekretarza stanu Mike'a Pompeo we wtorek.

Rada Praw Człowieka ONZ, z siedzibą w Genewie, powstała w roku 2006 zastępując i przejmując większość funkcji dawnej Komisji Praw Człowieka ONZ.

Stany Zjednoczone w czasach administracji republikańskiego prezydenta USA George'a W. Busha (2001-09) bojkotowały prace Rady z powodu jej krytycznej postawy wobec Izraela.

Następca George'a W. Busha, przedstawiciel Partii Demokratycznej w Białym Domu, prezydent Barack Obama włączył USA do prac Rady w 2009 roku w nadziei na poprawienie jej skuteczności.

Trump w ogniu krytyki

Biały Dom znalazł się w ogniu krytyki za odseparowywanie dzieci imigrantów od ich rodziców. Działanie takie jest skutkiem wprowadzonej przez administrację Donalda Trumpa zasady zero tolerancji wobec osób, które bezprawnie przekroczyli południowa granicę Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcia dzieci za metalową siatką śpiących pod kocami z aluminiowej folii oraz nagrania ich płaczu i nawoływań "mamusiu!", "tatusiu!" wywołały w USA głosy oburzenia. Politycy, działacze społeczni, lekarze i przywódcy religijni wzywają prezydenta Trumpa, by odstąpił od działań, które określają mianem niehumanitarnych. Nawet część polityków Partii Republikańskiej oceniło, że zasady zero tolerancji wobec nielegalnych imigrantów ma zbyt drastyczne skutki. Stosowanie tej zasady oznacza, że osobom schwytanym na nielegalnym przekroczeniu granicy stawiane są zarzuty kryminalne, co skutkuje ich aresztowaniem. Ponieważ zgodnie z prawem dzieci nie można umieszczać w zakładach karnych są one odseparowywane od rodziców i umieszczane w specjalnych ośrodkach. Od wprowadzenia w kwietniu zasady zero tolerancji rodzicom odebrano 2 tysiące dzieci.

Prezydent Donald Trump winą za taką sytuację obarcza polityków obu partii w Kongresie, którzy nie uchwalili dotychczas reformy prawa imigracyjnego. Obie strony nieustannie walczą ze sobą. Mamy dobrą okazję, by to zmienić - oświadczył amerykański prezydent. Donald Trump wezwał Kongres, by przyznał rządowi prawo do aresztowania lub deportowania całych rodzin, co jego zdaniem zakończy praktykę separowania dzieci i rodziców.

Harrowing audio reveals desperate sobbing of children separated from their parents at US immigration centres pic.twitter.com/hmihSx3M5f — Evening Standard (@EveningStandard) June 19, 2018

PAP IAR