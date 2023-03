USA wyparły Rosję z pozycji największego dostawcy ropy do UE w 2022 r.

USA wyparły Rosję z pozycji największego dostawcy ropy do UE w 2022 roku - wynika z danych Eurostatu.

Eurostat pisze, że od ostatniego kwartału 2021 r. do stycznia 2022 r. import z Rosji wahał się od 39 657 tys. baryłek do 49 698 tys. baryłek, co stanowiło od 24 proc. do 3 proc. całkowitego importu. Stany Zjednoczone były drugim co do wielkości dostawcą ropy naftowej do UE, dostarczając od 19 115 tys. baryłek do 20 751 tys. baryłek, co stanowiło od 10 proc. do 13 proc. całkowitego importu ropy naftowej. Norwegia i Kazachstan również dostarczały podobne ilości ropy naftowej, od 8 proc. do 14 proc. całości importu, podczas gdy import z Iraku był nieco niższy i wynosił od 7 proc. do 12 proc. Import z Libii i Wielkiej Brytanii stanowił około 5 proc. całkowitego importu.

Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. miała znaczący wpływ na import ropy naftowej do UE. Sytuacja była bardzo niestabilna od lutego do kwietnia, z dużym importem z Rosji w lutym i kwietniu.

W maju 2022 r. import z Rosji zmniejszył się do 24 162 tys. baryłek (12 proc. importu ogółem) i utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie do września 2022 r. Od września import stopniowo spadał, osiągając w grudniu 2022 r. poziom 7 645 tys. baryłek (4 proc. importu ogółem).

Z danych Eurostatu wynika, że spadek importu z Rosji został zrekompensowany wzrostem importu z innych źródeł. W grudniu 2022 r. największymi dostawcami ropy naftowej były Stany Zjednoczone z 344 483 tys. baryłek (18 proc. importu ogółem).

Import z Libii i Wielkiej Brytanii wzrósł o kilka punktów procentowych. Import z Kazachstanu i Iraku utrzymywał się na podobnym poziomie lub nieznacznie wzrósł w porównaniu z ostatnim kwartałem przed wojną.

Oprócz tych krajów, największymi dostawcami były też Norwegia i Kazachstan. (PAP Biznes)

