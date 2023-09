USA walczą z otyłością. Liczba zgonów z tym związanych potroiła się w 20 lat

W latach 1999–2020 w USA liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia związanych z otyłością potroiła się – informuje „Journal of the American Heart Association”.

fot. Motortion Films / / Shutterstock

Otyłość pozostaje globalnym problemem zdrowia publicznego i głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Według statystyk American Heart Association otyłych jest 42 proc. populacji USA, co stanowi wzrost o prawie 10 proc. w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem.

"W każdym kraju na świecie rośnie liczba osób cierpiących na otyłość. Nasze badanie jako pierwsze wykazało, że rosnące obciążenie otyłością przekłada się na wzrost liczby zgonów z powodu chorób serca" – zaznaczyła główna autorka badania (doi.org/10.1161/JAHA.122.028409) dr Zahra Raisi-Estabragh, kardiolożka i wykładowczyni kliniczna w William Harvey Research Institute w Londynie. - "Ta rosnąca tendencja do otyłości dotyka niektórych populacji bardziej niż innych - zwłaszcza czarnych kobiet".

Naukowcy przeanalizowali dane zebrane w latach 1999–2020 dotyczące 281 135 zgonów, w przypadku których otyłość została odnotowana jako czynnik ryzyka w bazie danych The Multiple Cause of Death, obejmującej śmiertelność i liczbę ludności ze wszystkich hrabstw USA. Brali pod uwagę rasę, płeć oraz środowisko miejskie i wiejskie, aby określić różnice w liczbie zgonów z powodu chorób serca, w przypadku których jako czynnik przyczyniający się wymieniono otyłość.

43,6 proc. zgonów dotyczyło kobiet, 78,1 proc. grupy stanowiły dorosłe osoby rasy białej, 19,8 proc. - osoby dorosłe rasy czarnej, 1,1 proc. osoby dorosłe z Azji lub wysp Pacyfiku, a 1 proc. - dorośli Indianie amerykańscy lub dorośli rdzenni mieszkańcy Alaski.

Ogółem liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia związanych z otyłością potroiła się w latach 1999–2020 (z 2,2 na 100 000 mieszkańców do 6,6 na 100 000 mieszkańców).

Liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia związanych z otyłością była wyższa wśród osób rasy czarnej (najwyższa wśród czarnych kobiet) w porównaniu z jakąkolwiek inną grupą rasową i wyniosła 6,7 na 100 000 populacji, a następnie wśród dorosłych Indian amerykańskich i rdzennych mieszkańców Alaski – 3,8 na 100 000.

Czarne kobiety charakteryzowały się wyższym wskaźnikiem zgonów z powodu chorób serca związanych z otyłością niż wszystkie inne kobiety objęte badaniem. W innych grupach rasowych mężczyźni odnotowali więcej zgonów z powodu chorób serca związanych z otyłością niż kobiety.

Dorośli rasy czarnej mieszkający na obszarach miejskich charakteryzowali się wyższym wskaźnikiem zgonów z powodu chorób serca związanych z otyłością w porównaniu z dorosłymi osobami rasy czarnej mieszkającymi na obszarach wiejskich (6,8 w porównaniu z 5,9 na 100 000), podczas gdy życie na wsi wiązało się z wyższym wskaźnikiem zgonów z powodu chorób serca związanych z otyłością w przypadku osób we wszystkich innych grupach rasowych.

„Tendencja wyższej liczby zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych związanych z otyłością wśród czarnych kobiet w porównaniu z mężczyznami była uderzająca i odmienna od wszystkich innych grup rasowych uwzględnionych w naszym badaniu” – zaznaczył starszy autor, dr Mamas A. Mamas z Phil Keele University w Keele (Wielka Brytania).

Zdaniem dr Raisi-Estabaugh osoby czarnoskóre żyjące w społecznościach miejskich mogą w większym stopniu odczuwać ubóstwo społeczno-ekonomiczne i nierówności dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej niż osoby czarnoskóre mieszkające na obszarach wiejskich. Ponadto nie skorzystały one ze zwiększonego dostępu do opieki zdrowotnej, który wydaje się przynosić korzyści ludziom z innych grup rasowych mieszkającym na obszarach miejskich.

Naukowcy zauważają, że błędy w kodowaniu i wprowadzaniu danych mogą ograniczać ustalenia, ponieważ źródłem była elektroniczna dokumentacja medyczna, której dokładności nie mogli zweryfikować. Jednak wyniki w dalszym ciągu podkreślają potrzebę skuteczniejszego zajęcia się otyłością w przypadku poszczególnych osób i społeczności.

Autor: Paweł Wernicki