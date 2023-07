Próbowali wyprać 120 tys. bitcoinów. Krokodyl z Wall Street i Lichtenstein poszli na ugodę

Małżeństwo z Nowego Jorku prało bitcoiny z jednego z największych ataków hakerskich w historii branży kryptowalut. Heather “Razzlekhan” Morgan i jej mąż Ilja “Dutch” Lichtenstein zawarli ugodę z amerykańskimi władzami.

fot. Mabeline72 / / Shutterstock

W sierpniu 2016 roku nieznani sprawcy przeprowadzili atak hakerski na giełdę kryptowalut Bitfinex. Ich łupem padło 119 754 BTC, co czyni to włamanie jednym z największych w historii, jeśli chodzi o liczbę skradzionych bitcoinów. Aktywa warte wówczas 72 mln dolarów, to według aktualnego kursu 3,57 mld dol.

Na początku lutego 2022 roku Departament Sprawiedliwości USA skonfiskował 94 000 bitcoinów wyprowadzonych z Bitfinex oraz poinformował o aresztowaniu dwóch osób. Pierwszą z nich był 35-letni wówczas Ilja Lichtenstein, pseudonim Dutch, obywatel USA i Rosji, według LinkedIn założyciel start-upu blockchain Endpass i przedsiębiorca technologiczny.

Razem z Lichtensteinem zatrzymano jego żonę, młodszą o 4 lata Heather Morgan, która okazała się dużo ciekawsza dla komentatorów śledzących sprawę. Nagrywająca niszowy rap mieszkanka Nowego Jorku, występowała pod pseudonimem Razzlekhan i sama nazywała się “najgorszą raperką na świecie” i “krokodylem z Wall Street”.

idk much about crypto security but this person shouldn’t have been able to steal 4.5 billion dollars of it pic.twitter.com/i86nu7naKK — jack wagner (@jackdwagner) February 8, 2022

Lichtenstein przebywa nadal w areszcie, podczas gdy Morgan wyszła na wolność za kaucją i znalazła pracę w branży IT. Obrona argumentowała, że sprawa przeciwko niej jest poparta słabszymi dowodami, jedynie otrzymywała środki z przestępstwa, a jej problemy zdrowotne wymagają wyjścia z aresztu.

Teraz oboje zgodzili się zawrzeć ugodę. Informację na ten temat przekazał portal CoinDesk, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą. Rozprawa odbędzie się 3 sierpnia. Na razie nie wiadomo, na jaki wyrok zgodzili się oskarżeni. Oboje usłyszeli po dwa zarzuty spisku w celu prania pieniędzy z przestępstwa. Za każdy groziło im 25 lat więzienia.

Kto stoi za atakiem? Tajemnicze wakacje w Ukrainie

Pomimo przechwycenia środków i aresztowania osób, które próbowały wprowadzić je ponownie do obiegu, nadal nie wiadomo, kto stał za atakiem hakerskim na Bitfinex. Włamanie wstrząsnęło rynkiem kryptowalut. Gdy zostało ujawnione, kurs bitcoina załamał się, spadając o 20 proc. w ciągu kilku godzin.

Lichtenstein ani Morgan nie są oskarżeni o przeprowadzenie ataku. Jak komentował dla "Time" były pracownik prokuratury generalnej USA, udowodnienie włamania jest potencjalnie dużo trudniejsze niż sprawa o pranie pieniędzy. Trop może wieść także do Wschodniej Europy. Lichtenstein odnowił swój rosyjski paszport w 2019 roku i para udała się wtedy na Ukrainę.

Prokuratura twierdzi, że podczas wycieczki oskarżeni tworzyli i aktualizowali różne pliki na swoich internetowych kontach, mogące mieć związek z praniem brudnych pieniędzy. Obrona Lichtensteina i Morgan odpowiadała, że byli tylko na wakacjach.

W styczniu 2022 roku śledczy uzyskali nakaz przeszukania konta w chmurze należącego do Liechtensteina, gdzie znaleźli listę adresów portfeli kryptowalut powiązanych z włamaniem wraz z hasłami. W jednym z nich znajdowały się 94 000 BTC. Para zdołała wyprać 25 000 bitcoinów za pośrednictwem różnych portfeli, mikserów kryptowalut i czarnych rynków w darknecie.

11 lutego 2022 r., kilka dni po aresztowaniu Heather Morgan i Lichtensteina, Netflix poinformował, że zamówił serial dokumentalny o ich historii. Reżyserem i producentem wykonawczym ma być Chris Smith znany z FYRE: The Greatest Party That Never Happened oraz Tiger King.