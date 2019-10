USA: stopa bezrobocia najniższa od 50 lat

Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym (ang. non-farm payrolls) wyniosła we wrześniu 136 tysięcy – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy. Najniższa od pół wieku stopa bezrobocia nie przysłania wyhamowania wzrostu płac.

Ekonomiści spodziewali się wzrostu zatrudnienia o 145 tysięcy po tym, jak dane za sierpień pokazały wzrost o 168 tys. (po rewizji ze 130 tys.).

Dodajmy, że lipcowy raport (164 tys.) nie zaskoczył analityków, zaś w czerwcu odnotowano nieoczekiwanie dobry wynik na poziomie 224 tys. (zrewidowane w dół do 193 tys.) Z kolei majowe „payrollsy” srodze rozczarowały i wskazały tylko na 75 tys. nowych etatów.

Zatrudnienie w sektorze prywatnym we wrześniu zwiększyło się o 114 tys. wobec oczekiwanych 130 tys. oraz 122 tys. odnotowanych miesiąc wcześniej (po rewizji ze 96 tys.). To właśnie obie dodatnie rewizje danych za ubiegły miesiąc rzutują na to, jak postrzegane są dzisiejsze dane.

Za negatywną niespodziankę można uznać odnotowaną dynamikę płac, która wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym i 0 proc. w ujęciu miesięcznym. Analitycy oczekiwali tymczasem wyników na poziomie 0,3 proc. m/m i 3,2 proc. r/r. Długość przeciętnego tygodnia pracy (34,4 godziny) pozostała bez zmian, zgodnie z przewidywaniami.

W ubiegłym miesiącu spadła także stopa bezrobocia – z 3,7 proc. do 3,5 proc. Jest to najniższy wynik od grudnia 1969 r.

Osobne badanie aktywności zawodowej (BAEL), przy pomocy którego BLS szacuje stopę bezrobocia, pokazało spadek liczby bezrobotnych o 275 tys. przy wzroście liczby nowych osób pracujących o 103 tys. W efekcie wskaźnik aktywności zawodowej utrzymał się na poziomie 63,2 proc. Natomiast wskaźnik zatrudnienia wzrósł z 60,9 proc. do 61 proc.

Reakcja rynku na dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy nie była przesadnie burzliwa. EUR/USD zniżkuje z 1,098 do 1,096 USD, co przekłada się na spadek kursu dolara do 3,94 zł. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy utrzymują się na niewielkim plusie.

Kolejne decyzyjne posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku odbędzie się w dniach 29-30 października. Przed końcem tego roku Fed o stopach decydował będzie jeszcze tylko 10-11 grudnia.

MZ