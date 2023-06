USA są zaniepokojone planami Korei Północnej dostaw broni do Rosji

Most Krymski celem ataków. "Krym to rosyjska baza wypadowa" Nie ulega wątpliwości, że uszkodzony w ubiegłym roku Most Krymski, który łączy Półwysep z Rosją, będzie atakowany przez ukraińskie rakiety. Jest on poważnie nadwyrężony po zeszłorocznej eksplozji – ocenił Andrij Kłymenko analityk Instytutu Czarnomorskich Badań Strategicznych i redaktor naczelny portalu BlackSeaNews.