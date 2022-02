USA radzi Amerykanom: natychmiast opuśćcie Rosję. Podobnie Niemcy i Francja

Sankcje w praktyce. Francuskie patrole przejęły rosyjski statek

Statek przewożący pojazdy do Sankt-Petersburga został w sobotę przejęty na kanale la Manche przez patrole francuskiej żandarmerii i marynarki wojennej, w związku z podejrzeniem, że należy on do rosyjskiej firmy objętej sankcjami UE – poinformowały lokalne władze.