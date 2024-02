USA przywracają sankcje przeciw Wenezueli po aresztowaniach działaczy opozycji

Rząd USA nie przedłuży wygasających w kwietniu porozumień z października ub. roku łagodzących niektóre sankcje nałożone na wenezuelski przemysł naftowy – zakomunikował we wtorek rzecznik Departamentu Stanu USA.

fot. roger kuzna / / Unsplash

Będzie to amerykańska odpowiedź na aresztowania dokonane przez rząd prezydenta Nicolasa Maduro wśród działaczy demokratycznej opozycji wenezuelskiej i uniemożliwienie startu jej kandydatów w tegorocznych wyborach prezydenckich.

„Działania Nicolasa Maduro nie dadzą się pogodzić z porozumieniami zawartymi w październiku ub. roku na Barbadosie między rządem a opozycją demokratyczną Wenezueli” – stwierdza komunikat ogłoszony przez rząd USA.

Po podpisaniu porozumienia pomiędzy wenezuelskim rządem a Platformą Jednościową Opozycji Waszyngton wydał dokument nazwany „licencją generalną 44”. Czasowo łagodził on sankcje nałożone na wenezuelski sektor naftowy i gazowy. Zawierał klauzulę, zgodnie z którą Stany Zjednoczone wycofają się z tego porozumienia, jeśli rząd wenezuelski nie dotrzyma swoich zobowiązań.

„Wobec braku postępu w stosunkach między rządem Maduro i jego przedstawicielami a opozycją - zwłaszcza jeśli chodzi o umożliwienie wszystkim jej kandydatom udziału w wyborach na stanowisko prezydenta Wenezueli w tegorocznych wyborach - Stany Zjednoczone nie odnowią licencji na import wenezuelskiej ropy naftowej, która wygasa z dniem 18 kwietnia, a obywatele amerykańscy będą mieli 14 dni na wycofanie się ze wszystkich transakcji ze stroną wenezuelską” – stwierdza amerykański komunikat.

Stanowi on oficjalną odpowiedź Stanów Zjednoczonych na werdykt ogłoszony przez wenezuelski Sąd Najwyższy, który pozbawia prawa do sprawowania stanowisk publicznych kandydatkę opozycji na stanowisko prezydenta Wenezueli - Marię Corinę Machado - oraz byłego kandydata na to najwyższe stanowisko w państwie - Henrique Caprilesa.

Wenezuelska opozycja wydała w środę oświadczenie, w którym stwierdza, iż rząd prezydenta Nicolasa Maduro sprzeniewierzył się porozumieniom z Barbadosu.(PAP)

ik/ mms/