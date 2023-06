USA przeceniły wartość sprzętu przekazanego Ukrainie o 6,2 mld dolarów

Eksplozja w największej w Rosji fabryce prochu strzelniczego. Są ofiary W największej w Rosji fabryce prochu strzelniczego do broni palnej i amunicji artyleryjskiej, położonej w mieście Kotowsk pod Tambowem, doszło we wtorek do eksplozji; zginęły co najmniej cztery osoby, a kilkanaście zostało rannych - poinformował ukraiński portal Obozrevatel za rosyjskimi państwowymi agencjami i mediami.