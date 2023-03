USA popiera plan prezydenta Zełenskiego. "Zapewni trwały pokój"

Plan prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zapewni trwały pokój i uniemożliwi Rosji ponowny atak - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas wirtualnego spotkania z okazji rozpoczętego we wtorek Szczytu dla Demokracji.

Blinken poparł podczas konferencji 10-punktowy plan pokojowy prezydenta Ukrainy, argumentując, że spełni on wszystkie najważniejsze warunki, by zapewnić długotrwały pokój.

"Wszyscy wiemy, żeby pokój był sprawiedliwy, musi opierać się na fundamentalnych zasadach Karty Narodów Zjednoczonych, a żeby był trwały, musi zapewnić, że Rosja nie będzie mogła po prostu odpocząć i odbudować swoje wojska i ponownie rozpocząć wojnę w lepszym dla siebie czasie. Propozycja prezydenta Zełenskiego zapewniłaby taki pokój" - powiedział Blinken.

Nie za wszelką cenę

Szczegóły planu Zełenskiego przedstawił szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Zełenski miał pierwotnie uczestniczyć w konferencji, lecz we wtorek odwiedzał przyfrontowe regiony Ukrainy. Kułeba stwierdził, że nikt nie chce pokoju tak bardzo, jak Ukraińcy, ale dodał, że "pokój za wszelką cenę jest iluzją", zaś ustępstwa na rzecz Rosji tylko zachęcą ją i innych agresorów do kolejnych podbojów. Podkreślił globalne konsekwencje wojny i przekonywał, że ukraińska formuła odpowiada na problemy takie jak zagrożenie nuklearne, bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo ekologiczne.

Minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna przekonywała, że "nie może być trwałego pokoju bez sprawiedliwości i sprawiedliwość musi zwyciężyć". Pochwaliła przy tym decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o wystawieniu nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej w związku z deportacjami ukraińskich dzieci do Rosji. Colonna wezwała wszystkie kraje będące stroną MTK o wykonanie swoich obowiązków wynikających z nakazu.

"Nie powtórzyć monachijskiego błęu"

Szef czeskiego MSZ Jan Lipavsky krytykował głosy nawołujące do czynienia ustępstw wobec Rosji, porównując je do polityki appeasementu i układu monachijskiego przed II wojną światową.

"Mówią, że to zbyt ryzykowne, by wyzwolić Krym, że nie możemy podtrzymać naszego wsparcia dla Ukrainy (...). Wielu mówi, że Ukraina jest zbyt słaba, a Rosja zbyt silna i że Ukraińcy muszą pójść na kompromis i oddać część swojego terytorium. To jest dokładnie to, co przydarzyło się Czechosłowacji przed II wojną światową" - powiedział Lipavsky.

"To jest dokładnie to, czego Władimir Putin chce: by Ukraina się poddała i zaakceptowała tzw. propozycje pokojowe, by Rosja mogła przygotować się do jeszcze większej wojny" - dodał szef czeskiej dyplomacji.

Ukraiński plan poparli też uczestniczący w konferencji ministrowie spraw zagranicznych Izraela, Włoch, Malawi, Liberii, Japonii i Argentyny.

Konferencja była częścią drugiej edycji Szczytu dla Demokracji, organizowanej z inicjatywy prezydenta USA Joe Bidena. Trzydniowa impreza z udziałem 121 państw jest w tym roku współorganizowana przez Holandię, Zambię, Koreę Płd. i Kostarykę. Główne wydarzenia z udziałem przywódców państw planowane są na środę.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

