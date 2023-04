USA po raz pierwszy od 40 lat wyślą do Korei Płd. okręty podwodne z bronią jądrową

Stany Zjednoczone po raz pierwszy od ponad 40 lat wyślą do Korei Południowej okręty podwodne wyposażone w pociski z głowicami jądrowymi, by zademonstrować wsparcie w obliczu zagrożenia ze strony Korei Północnej – podała w środę agencja Associated Press.

fot. NothingIsEverything / / Shutterstock

Według źródeł w administracji USA plany takich wizyt okrętów podwodnych są częścią porozumienia, jakie prezydent Joe Biden ma w środę podpisać z odwiedzającym Waszyngton przywódcą Korei Południowej Jun Suk Jeolem.

Celem porozumienia, określanego jako „Deklaracja Waszyngtońska”, jest odstraszanie Korei Północnej od ataku na Koreę Południową. Zostanie ono ogłoszone w czasie narastających obaw związanych z częstymi próbami rakietowymi Pjongjangu.

Trzej wysokiej rangi urzędnicy administracji Bidena przekazali dziennikarzom, zastrzegając sobie anonimowość, że doradcy obu prezydentów od miesięcy pracowali nad szczegółami planu i zgodzili się, że „sporadyczne” i „bardzo wyraźne demonstracje siły” rozszerzonego odstraszania USA muszą być kluczowym punktem porozumienia – podała AP.

Według źródeł przewiduje ono również nasilenie wspólnych ćwiczeń wojskowych oraz większą integrację południowokoreańskich zasobów we wspólne odstraszanie. Korea Płd. ma natomiast potwierdzić swoje przywiązanie do traktatu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej.

W latach 70. XX wieku, podczas zimnej wojny, wyposażone w broń jądrową amerykańskie okręty podwodne często gościły w Korei Południowej, czasem dwa lub trzy razy w miesiącu – wynika z danych Federacji Naukowców Amerykańskich. W Korei Płd. stacjonowały wówczas setki amerykańskich głowic nuklearnych.

W 1991 roku USA wycofały całą swoją broń jądrową z Półwyspu Koreańskiego. Rok później Seul i Pjongjang zobowiązały się, że nie będą „testować, wytwarzać, produkować, otrzymywać, posiadać, składować, rozmieszczać ani używać broni jądrowej” – przypomina AP. Korea Płn. wielokrotnie złamała jednak to przyrzeczenie, a wśród mieszkańców Korei Płd. rośnie poparcie dla rozmieszczenia w kraju broni jądrowej USA lub zbudowania własnego arsenału nuklearnego.

Pjongjang przeprowadził w ubiegłym roku rekordową liczbę prób rakietowych i kontynuuje je również w tym roku. Przywódca KRLD Kim Dzong Un wezwał niedawno do „wykładniczego powiększenia” krajowego arsenału nuklearnego i zwiększenia produkcji materiałów do bomb jądrowych. Chiny i Rosja blokują jednak zaostrzenie sankcji przeciwko Korei Północnej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.(PAP)

anb/ mal/