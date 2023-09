USA ogłosiły kolejną transzę uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 600 mln dolarów

"Economist": Rosja stawia na wysokie ceny ropy, by finansować wojnę przeciw Ukrainie Rosja stawia na wysokie ceny ropy, by finansować swoją wojnę przeciwko Ukrainie. Sankcje ograniczają ilość surowca, który może eksportować, więc Kreml liczy na to, że wzrost cen oraz wykorzystanie nowych szlaków transportowych do nowych odbiorców wyrówna straty - pisze "Economist" na swojej stronie internetowej.