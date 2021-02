USA objęły restrykcjami wizowymi 43 Białorusinów "podważających demokrację"

Koronarestrykcje w krajach sąsiadujących z Polską

We wszystkich krajach sąsiadujących z Polską obowiązuje szereg wprowadzonych na czas pandemii ograniczeń. Na Słowacji do pracy można pójść tylko z aktualnym testem na koronawirusa, w Niemczech, Czechach i na Litwie zamknięte są szkoły, restauracje i niektóre sklepy. Poważnie ograniczone są możliwości podróżowania z Polski do sąsiednich krajów.