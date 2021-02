USA nie są już największym partnerem handlowym UE. Nowy numer 1

fot. Catstyecam / Shutterstock

Stany Zjednoczone utraciły miano największego zewnętrznego partnera handlowego Unii Europejskiej. Amerykanów zdetronizowali Chińczycy.

W 2020 r. eksport z krajów UE do USA spadł o 8,2 proc., a import o 13,2 proc. - podał Eurostat. W efekcie wymiana handlowa zmniejszyła się o 10 proc., do 555 mld euro. Tymczasem rosły obroty w handlu z Chinami. Sprzedaż za Mur zwiększyła się o 2,2 proc., a zakupy w Państwie Środka o 5,6 proc. Łącznie dało to 586 mld euro. Pierwszy kraj odpowiadał za 15 proc. zewnętrznej wymiany UE, a drugi - za 16 proc.

UE utrzymała wysoką nadwyżkę w handlu z USA (blisko 151 mld euro), natomiast deficyt z Chinami wzrósł o kilkanaście miliardów euro, do 181 mld.

Warto podkreślić, że Państwo Środka stało się największym zewnętrznym partnerem handlowym UE. Skala handlu wewnątrz Unii Europejskiej jest jednak dużo większa - w 2020 r. wyniosła 3,65 bln euro, czyli była ponad trzykrotnie większa niż wymiana z Chinami i USA łącznie. UE jest największym partnerem handlowym wszystkich państw wspólnoty.

MKa