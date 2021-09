USA nie planują „normalizacji ani poprawy” relacji z rządem Baszara al-Assada

Amnesty International: deportowani syryjscy uchodźcy są torturowani po powrocie

Uchodźcy z Syrii, których odesłano do kraju, są porywani, pozbawiani wolności oraz poddawani torturom przez służby bezpieczeństwa reżimu Baszara el-Asada - podała we wtorek organizacja Amnesty International, apelując do rządów o wstrzymanie deportacji.