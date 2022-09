USA nałożyły sankcje na ponad 1000 osób i podmiotów z Rosji. Ostrzegły też kraje wspierające Putina

fot. Chris Kleponis - CNP / / MEGA

Administracja USA ogłosiła w piątek nałożenie sankcji na łącznie ponad 1000 osób i podmiotów z Rosji, w tym szefową banku centralnego oraz rodziny m.in. ministra obrony Siergieja Szojgu i byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Dodatkowo formalnie ostrzeżono państwa trzecie i podmioty wspierające Rosję o narażaniu się na objęcie restrykcjami.

Jak ogłosił amerykański resort finansów, nowe sankcje obejmują 14 podmiotów związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym i sieć firm próbujących ominąć zakaz importu technologii (w tym jedną chińską i jedną z Armenii), szefową Banku Centralnego Rosji Elwirę Nabiullinę i jej zastępczynię, wicepremiera Aleksandra Nowaka i 278 deputowanych do Dumy Państwowej, izby niższej parlamentu.

Przeczytaj także Putin: Podjęliśmy decyzję o włączeniu zajętych terytoriów Ukrainy w skład Federacji Rosyjskiej

"Departament Skarbu i rząd USA podejmują dziś szeroko zakrojone działania, by dodatkowo osłabić już i tak zdegradowany kompleks wojskowo-przemysłowy Rosji i podważyć jego zdolność do prowadzenia tej nielegalnej wojny" - powiedziała szefowa ministerstwa Janet Yellen.

W reakcji na aneksję ukraińskich obwodów brytyjskie MSZ rozszerza sankcje na Rosję W reakcji na ogłoszoną w piątek przez prezydenta Rosji Władimira Putina aneksję czterech ukraińskich obwodów brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych rozszerzyło sankcje nałożone na Rosję i wezwało ambasadora tego kraju Andrieja Kielina, by przekazać mu ostry protest. Sankcjami polegającymi na zamrożeniu aktywów i zakazie wjazdu do Wielkiej Brytanii objęta została gubernator rosyjskiego banku centralnego Elwira Nabiullina, która jak wskazano, odgrywa zasadniczą rolę w kierowaniu rosyjską gospodarką w wojny oraz we wprowadzaniu do obiegu rosyjskiego rubla na okupowanych terytoriach Ukrainy. W ramach sankcji zakazano eksportu do Rosji szeregu usług, od których jest ona mocno uzależniona, w tym usług konsultingowych w zakresie IT, reklamowych, architektonicznych, inżynieryjnych, audytorskich oraz transakcyjnych usług doradztwa prawnego w zakresie niektórych działań handlowych. Jak podkreśliło brytyjskie MSZ, Rosja importuje 67 proc. usług z krajów, które nałożyły na nią sankcje, a w niektórych branżach jest to jeszcze więcej. 85 proc. wszystkich usług prawnych jest importowanych z krajów G7, przy czym Wielka Brytania odpowiada za 59 proc. tego importu. Ponadto listę towarów, których nie można eksportować z Wielkiej Brytanii do Rosji, rozszerzono o prawie 700 pozycji. Jak wskazano, znalazły się na niej setki towarów, które mają kluczowe znaczenie dla rosyjskiego sektora wytwórczego, a wartość eksportu tych towarów w zeszłym roku przekroczyła 200 milionów funtów. "Wielka Brytania całkowicie potępia ogłoszoną przez Putina nielegalną aneksję terytorium Ukrainy. Nigdy nie uznamy wyników tych fikcyjnych referendów ani żadnej aneksji ukraińskiego terytorium. Rosyjski reżim musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to odrażające naruszenie prawa międzynarodowego. Dlatego współpracujemy z naszymi międzynarodowymi partnerami, aby zwiększyć presję ekonomiczną poprzez nowe ukierunkowane zakazy eksportu usług. To, co dzieje się na Ukrainie, ma znaczenie dla nas wszystkich, a Wielka Brytania zrobi wszystko, co możliwe, aby wspomóc ją walkę o wolność" - oświadczył minister spraw zagranicznych James Cleverly. W piątek Putin ogłosił włączenie do Rosji czterech ukraińskich obwodów - donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego - na terenie których w dniach 23-27 września odbyły się sfingowane referenda w tej sprawie. Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP) bjn/ jar/

Dodatkowo restrykcje nałożono na członków rodzin prominentnych przedstawicieli kremlowskich elit, w tym żony i dzieci ministra obrony Siergieja Szojgu, premiera Michaiła Miszustina, byłego prezydenta i premiera, a obecnie zastępcę szefa Rady Bezpieczeństwa FR Dmitrija Miedwiediewa oraz dowódcę Gwardii Narodowej (Rosgwardii), a w przeszłości szefa ochrony Putina, Wiktora Zołotowa.

Departament Stanu ogłosił z kolei zakaz wizowy dla 910 osób, w tym rosyjskich żołnierzy, białoruskich urzędników i członków marionetkowych władz na okupowanej Ukrainie.

Jednocześnie resorty finansów i handlu zapowiedziały, że w zgodzie z działaniami podjętymi m.in. przez UE, zamierzają "bardziej agresywnie korzystać ze swoich uprawnień", by nakładać restrykcje na podmioty z państw trzecich, które wspierają Rosję w jej wysiłkach, by legitymizować próbę aneksji części Ukrainy, rozwijać jej przemysł zbrojeniowy i omijać sankcje.

"Zbiorowo te działania jasno pokazują, że Stany Zjednoczone oraz ich partnerzy i sojusznicy będą pociągać do odpowiedzialności podmioty na całym świecie za próby podważenia naszych sankcji lub wspierania wrogiej działalności Rosji" - napisano w komunikacie.

Blinken: Ukraina ma pełne prawo, by odzyskać całe swoje terytorium

Ukraina ma pełne prawo, by odbić całe swoje terytorium zagarnięte przez Rosję - oznajmił w piątek sekretarz stanu USA Antony Blinken. Dodał, że USA w dalszym ciągu popierają politykę otwartych drzwi NATO, lecz zaznaczył, że każdy potencjalny członek, w tym Ukraina, musi przejść przez "odpowiedni proces".

"Ukraina ma pełne prawo bronić całego swojego terytorium, by bronić ludzi, którzy tam są i by odzyskać ziemie, które zostały jej nielegalnie zagarnięte. Nasze wsparcie będzie kontynuowane i to wsparcie może zostać używane tak, jak Ukraina uważa to za stosowne, by bronić swojego terytorium i tak jak jest to konieczne, by je odzyskać" - powiedział Blinken podczas konferencji prasowej po spotkaniu z szefową MSZ Kanady Melanie Joly w Waszyngtonie.

Odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy próba rosyjskiej aneksji terytorium Ukrainy zmieni politykę USA. Oznajmił też, że obok dostarczania Ukrainie bieżącej pomocy wojskowej, Waszyngton chce zapewnić, by Ukraina "miała to, czego potrzebuje w średnim i długim terminie, by skutecznie bronić się i odstraszać Rosję".

Joly odpowiedziała na pytanie w podobny sposób, dodając że nie tylko osłabi ono wsparcia Kanady dla Ukrainy, lecz wręcz je wzmocni.

Zapytani o zapowiedź złożenia przez Ukrainę wniosku o akcesję do NATO, Joly jednoznacznie poparła starania Kijowa, podczas gdy odpowiedź Blinkena była bardziej ostrożna.

"Nasze stanowisko pozostaje jasne. I jest takie samo, jak było. Silnie popieramy politykę otwartych drzwi NATO, popieramy dołączanie krajów, które chcą dołączyć i które wzmocnią zdolności NATO. Istnieje ku temu proces. I państwa, w tym Ukraina, nadal będą podążać za tym procesem" - powiedział. Odpowiadając na pytanie o szybki proces akcesji Finlandii i Szwecji do Sojuszu, Blinken stwierdził, że te dwa kraje od dawna były bliskimi partnerami NATO i de facto sojusznikami.

Mówiąc o sankcjach nałożonych przez USA w reakcji na próbę aneksji przez Rosję obwodów zaporoskiego, chersońskiego, ługańskiego i donieckiego, Blinken ostrzegł kraje i podmioty trzecie przed wspieraniem Rosji.

"Pociągniemy do odpowiedzialności jakiekolwiek osoby, podmioty, czy kraje, które dadzą polityczne lub gospodarcze wsparcie dla nielegalnych prób prezydenta Putina, by zmienić status ukraińskiego terytorium" - powiedział. Wśród objętych piątkowymi sankcjami firm były spółki z Chin i Armenii, które miały pomagać Rosji w omijaniu restrykcji na eksport elektroniki z Zachodu.

Szef amerykańskiej dyplomacji zaznaczył, że państwa trzecie wspierające Rosję będą narażone na sankcje i zapowiedział, że USA nigdy nie uznają rzekomej aneksji ukraińskiego terytorium.

Pytany o groźby nuklearne Władimira Putina, Blinken stwierdził, że są one skrajnie nieodpowiedzialne, jednak zaznaczył, że USA dotąd nie odnotowały żadnych sygnałów sugerujących, że Rosja przygotowuje się do użycia broni jądrowej.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ jar/ mal/