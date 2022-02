Prezydent Biden: Putin jest agresorem. Wprowadzamy silne sankcje

fot. LEAH MILLIS / / FORUM

Prezydent Biden: Widzimy rażące naruszenie prawa międzynarodowego przez Rosję; Putin jest agresorem; on i jego kraj poniosą konsekwencje. Wprowadzamy silne sankcje.

"Putin jest agresorem. Putin wybrał tę wojnę, a teraz on i jego kraj poniosą tego konsekwencje" – stwierdził amerykański prezydent.

"Wprowadzam kolejne silne sankcje, nowe ograniczenia narzucone na to, co może być eksportowane do Rosji" – poinformował.

Doprowadzi to, jak dodał, do ogromnych kosztów dla gospodarki Rosji, w krótkiej i dłuższej perspektywie.

Każde aktywo Rosji w USA będzie zamrożone

Każde aktywo, jakie Rosja posiada w USA, będzie zamrożone. Sankcje obejmą pięć największych rosyjskich banków, które posiadają ponad bilion dolarów aktywów - powiedział prezydent USA Joe Biden.

"Sankcjonujemy rosyjskie banki, które mają ponad bilion dolarów aktywów. Odcięliśmy największy bank Rosji, posiadający ponad 1/3 aktywów Rosji. Odcięliśmy go od systemów finansowych USA" - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden, informując o sankcjach nakładanych na Rosję za jej inwazję na Ukrainę.

Jak zaznaczył, USA zablokuje również 4 kolejne duże rosyjskie banki. "To znaczy, że każde aktywo, jakie (Rosja - PAP) posiada w USA, będzie zamrożone. W to wchodzi bank VTB, drugi największy bank w tym kraju, mający 250 mld dolarów aktywów" - mówił.

Dodał, że rozszerzona zostaje lista nazwisk członków rosyjskich elit, którzy zostaną obłożeni sankcjami. "To są ludzie, którzy osobiście zyskują na polityce Kremla, zatem też powinni ponosić tego koszty" - zaznaczył.

Narzucimy Rosji poważne sankcje, już widzimy jak upadł rubel

Ograniczamy zdolności Rosji do prowadzenia działalności biznesowej, bycia częścią globalnej gospodarki, narzucimy Rosji poważne sankcje, już widzimy jak upadł rubel - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden.

Biden wskazał, że po rozmowach z liderami G7 można powiedzieć, że istnieje pełna zgoda. "Ograniczamy zdolności Rosji do prowadzenia działalności biznesowej w dolarach, euro, funtach i jenach, bycia częścią globalnej gospodarki" - podkreślił prezydent USA.

Jak powiedział, działania te ograniczą możliwości Rosji. "Zmniejszymy ich możliwości finansowania i rozwijania własnej armii. Narzucimy poważne sankcje, i zmniejszymy ich możliwości do konkurowania w gospodarce wysokotechnologicznej XXI wieku. Już widzimy, jak upadł rubel. Waluta Rosji doszła do najniższego poziomu historycznie" - mówił Biden.

"Od miesięcy tworzymy koalicję partnerów reprezentujących ponad połowę całej globalnej gospodarki" - przypomniał prezydent USA.

Odetniemy ok. połowy importu wysokotechnologicznego dla Rosji

W ramach sankcji odetniemy ok. połowy importu wysokotechnologicznego dla Rosji, co bardzo mocno uderzy w zdolność modernizacji ich wojsk - zapowiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden.

Prezydent USA przekazał na konferencji, że "najmocniejsze działania" przyjdą dopiero z czasem, kiedy zmniejszany będzie dostęp Rosji do finansowania technologii strategicznych dla jej gospodarki.

"Odetniemy około połowy importu wysokotechnologicznego dla Rosji. To uderzy bardzo mocno w zdolność modernizacji wojsk, bardzo mocno ograniczy to ich przemysł lotniczy - w tym programy kosmiczne. Uderzy to w ich zdolność budowy statków i uniemożliwi im konkurowanie gospodarcze" - powiedział Biden.

Zdaniem prezydenta USA, "będzie to potężne uderzenie w długoterminowe ambicje strategiczne Putina". "Jesteśmy gotowi zrobić jeszcze więcej" - zapowiedział.

Musimy okazać wytrwałość; działanie sankcji wymaga czasu

To zajmie czas - musimy okazać wytrwałość, aby Putin wiedział, że to się nie skończy; aby Rosjanie wiedzieli, co im ściągnie na głowy. Putin będzie sprawdzał, czy Zachód będzie trzymać swoją linię - a my ją utrzymamy - powiedział prezydent USA Joe Biden, pytany o sankcje nałożone na Rosję.

"Widzę, co Putin zrobił. Nikt nie spodziewał się, że te sankcje czemukolwiek zapobiegną. To zajmie czas - musimy okazać wytrwałość, aby Putin wiedział, że to się nie skończy; aby Rosjanie wiedzieli, co im ściągnie na głowy. To wymaga czasu. To nie jest tak, że on powie +jejciu, sankcje się pojawiły, chyba się cofnę+. On będzie sprawdzał, czy Zachód będzie trzymać swoją linię - a my ją utrzymamy" - powiedział prezydent Biden w czwartkowym wystąpieniu, pytany o dalsze kroki Putina po inwazji na Ukrainę i wpływ zapowiedzianych sankcji.

Prezydent USA był pytany również o ewentualne wyłączenie Rosji z systemu SWIFT. "Sankcje, które zaproponowaliśmy dla banków, mają takie same konsekwencje, może nawet większe - to po pierwsze. Po drugie, to jest zawsze opcja, ale w tej chwili nie takie jest stanowisko, które chce przyjąć reszta Europy.

Biden podkreślił również, że NATO jest bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek, a on sam nie ma zamiaru rozmawiać z Putinem.

JM/PAP