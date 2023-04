USA nakładają kolejne sankcje na Rosję i Iran. Powodem przetrzymywani obywatele

Bezprawne przetrzyymwanie obywateli USA to nie tylko kwestia polityczna. W odwecie na działania rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB) oraz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej organizacje te zostały objęte amerykańskimi sankcjami.

Jak powiedzieli, zapowiadając restrykcje, wysocy rangą przedstawiciele administracji, sankcje są elementem szerszej odpowiedzi na przypadki zatrzymywania Amerykanów przez wrogie reżimy i traktowania ich jako zakładników.

W ramach pierwszej transzy restrykcji na listę wpisano rosyjską FSB i jednostkę wywiadowczą irańskich Strażników Rewolucji (IRGC-IO). Obie te służby miały odgrywać czołową rolę w więzieniu obywateli USA, w tym ostatnio dziennikarza Evana Gershkovicha, a także zaginionego w Iranie Roberta Levinsona.

"IRGC-IO często przetrzymuje i przesłuchuje zatrzymanych w niesławnym więzieniu Ewin" i ma "bezpośrednią rolę w represji protestów i aresztowaniach dysydentów, w tym podwójnych obywateli" - podano w oświadczeniu resortu finansów. Poza samą organizacją sankcjami objęto czterech czołowych jej urzędników, w tym jej szefa Mohamada Kazemiego.

USA oficjalnie uznają dwóch swoich obywateli w Rosji (dziennikarza "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha i byłego żołnierza piechoty morskiej Paula Whelana) i trzech w Iranie (Siamak Namazi, Emad Shargi i Morad Tahbaz) za bezprawnie zatrzymanych .

"Sankcje są częścią rozliczania tych podmiotów za ich rolę w popełnianiu okropnych czynów. Mieć zamrożone środki, zablokowany dostęp do przemieszczania tych środków za pomocą globalnego systemu finansowego - to rzeczywista szkoda dla podmiotów na całym świecie" - powiedział jeden z urzędników podczas briefingu. Dodał, że jest to też sygnał, że branie obywateli USA na zakładników - "jako środek, by uzyskać polityczne przewagi lub ustępstwa ze strony Stanów Zjednoczonych" - wiąże się z konsekwencjami.

Obok sankcji administracja ma również zintensyfikować prace nad uwolnieniem więzionych Amerykanów, usprawnić system ostrzeżeń Departamentu Stanu dotyczący podróży do niebezpiecznych krajów oraz "wzmocnić globalne normy" dotyczące bezprawnego zatrzymywania cudzoziemców.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

