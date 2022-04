USA nakłada nowe sankcje. Tym razem na kryptowaluty

Zachodnie firmy nadal płacą pensje 200 tys. pracowników w Rosji

Zachodnie firmy nadal płacą pensje ok. 200 tys. pracowników w Rosji, chociaż zobowiązały się do zawieszenia lub zakończenia działalności w tym kraju. W raz ze słabnącą nadzieją na szybkie zakończenie wojny rosną obawy przed masowymi zwolnieniami lub nacjonalizacją - ocenia Financial Times