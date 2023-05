USA na skraju bankructwa. Negocjacje ws. limitu zadłużenia utknęły w martwym punkcie

Demokraci wzywają Bidena do powołania się na 14. poprawkę do konstytucji, by uniknąć niewypłacalności Demokraci z Senatu Stanów Zjednoczonych zaapelowali w czwartek do prezydenta Joe Bidena, by powołał się na 14. poprawkę do konstytucji w celu uniknięcia niewypłacalności w przypadku niepowodzenia negocjacji z Republikanami. Republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy uznał za ważne, aby porozumienie zawarto w weekend.