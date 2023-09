Agencja ratingowa grozi palcem USA. Ocena wiarygodności kredytowej zagrożona

Miesiąc po obniżeniu ratingu kredytowego USA przez drugą z trzech agencji ratingowych z tzw. wielkiej trójki, swoje obawy zaczęła zgłaszać ostatnia z nich. Jeżeli budżet federalny nie zostanie dopięty na czas, Stany Zjednoczone mogą pożegnać z najwyższą oceną wiarygodności kredytowej.

fot. Lightspring / / Shutterstock

Zawieszenie działalności rządu Stanów Zjednoczonych byłoby szkodliwe dla profilu kredytowego kraju - ostrzegła na początku tygodnia agencja ratingowa Moody’s. Miesiąc wcześniej rating kredytowy mocarstwa został obniżony o jeden stopień przez Fitch. USA mierzyły się wówczas z politycznymi przepychankami wokół zwiększenia pułapu zadłużenia i niewiele brakowało, aby kraj stał się niewypłacalny.

W tej chwili Stany Zjednoczone borykają się z podobnym problemem. Kongres nie zatwierdził wciąż budżetu na rok finansowy, który rozpoczyna się 1 października i jeśli nie zrobi tego na czas, setki tysięcy pracowników federalnych mogą trafić na tymczasowy urlop bez wynagrodzenia.

Gdy graniczna data zbliża się wielkimi krokami, coraz bardziej realnym zagrożeniem staje tzw. government shutdown, który sparaliżuje amerykańską administrację i doprowadzi do wstrzymania pracy w wielu rządowych agencjach. Wydłuży się załatwianie spraw urzędowych, a gwarancja dostępności będzie obejmować tylko podstawowe usługi publiczne. Inspekcje organów dbających o środowisko czy kontrolujących jakość żywności i wody pitnej zostaną wstrzymane. Mogą wystąpić opóźnienia na lotniskach i kolei.

Konsekwencjami może być również obniżenie oceny wiarygodności kredytowej USA przez agencję Moody’s. Jej analityk William Foster powiedział w rozmowie z agencją Reutera, że ewentualne zawieszenie działalności przez instytucje publiczne USA byłoby kolejnym dowodem na to, jak polaryzacja polityczna w Waszyngtonie osłabia politykę fiskalną władz kraju. Wszystko to w czasach rosnącej presji na dostępność długu publicznego USA, na co wpływają wyższe stopy procentowe - zwrócił uwagę finansista Moody’s.

– Agencja Moody’s, która jako ostatnia utrzymuje rating na najwyższym możliwym poziomie, ostrzegła już, że government shutdown byłby dowodem na instytucjonalną nieefektywność i niestabilność polityki fiskalnej. Przypomnijmy, że zbliżone argumenty były przywoływane przez agencję Fitch, która w sierpniu zredukowała ocenę wiarygodności kredytowej USA z maksymalnego pułapu o jeden stopień – komentował Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Demokraci winią Republikanów, a Republikanie Bidena

- Prowadzenie polityki fiskalnej jest w USA mniej zdecydowane niż w wielu innych krajach z ratingiem Aaa, a kolejne wstrzymanie działalności byłoby następnym dowodem tej słabości – podano w oświadczeniu Moody’s.

Kto ponosi winę za zaistniałą sytuację? Zdaniem Lael Brainard, głównej doradczyni ekonomicznej prezydenta Bidena, polityczni oponenci Demokratów. Według jej słów komentarz Moody’s uwypuklił ryzyko wynikające z manewrów Kongresu, który kontrolują Republikanie.

- Dzisiejsze oświadczenie Moody's podkreśla, że ​​bojkot ze strony Partii Republikańskiej byłoby lekkomyślny, stworzyłoby całkowicie niepotrzebne ryzyko dla naszej gospodarki i doprowadziłoby do zakłóceń dla społeczności i rodzin w całym kraju – skomentowała Brainard.

Republikanie odbijają piłeczkę i zrzucają winę na rozrzutność aktualnej administracji. Niektórzy politycy należący do partii dążą do dużych cięć wydatków, m.in. poprzez ograniczenie pomocy dla Ukrainy. We wtorek 26 września ustawodawcy senaccy opracowali dwustronny projekt ustawy, która kupiłaby czas na zatwierdzenie budżetu do 17 listopada. Tymczasowe finansowanie zawierałoby m.in. 6 mld dol. na reagowanie na klęski żywiołowe w kraju oraz 6 mld dol. wsparcia dla Ukrainy. Porozumienie czeka na akceptację Kongresu.