USA mają zamiar wycofać się z Rady Praw Człowieka ONZ

Stany Zjednoczone mają zamiar wycofać się z Rady Praw Człowieka ONZ; oczekuje się, że we wtorek poinformują o tym sekretarz stanu USA Mike Pompeo i ambasador USA przy ONZ Nikki Haley - podają agencje, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji.

Pompeo i Haley mają ogłosić decyzję w tej sprawie podczas wspólnego wystąpienia w Departamencie Stanu USA.

Już marcu 2017 roku pojawiły się spekulacje, że USA mogą zrezygnować z członkostwa w Radzie; w maju zeszłego roku Haley oświadczyła na sesji Rady w Genewie, że Stany Zjednoczone dokonają przeglądu swego członkostwa w Radzie Praw Człowieka ONZ i apelują do tego gremium, by pozbyło się "chronicznego uprzedzenia wobec Izraela".

Haley skrytykowała wtedy działalność i skład Rady oraz przypomniała, że Rada pięciokrotnie krytykowała za to politykę Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich, co uznała za "chroniczne uprzedzenie" wobec państwa żydowskiego.

Jak komentuje AP, oczekiwana decyzja administracji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu USA z Rady wpisuje się w jego szerszą politykę rezygnowania z wielostronnych porozumień i członkostwa w organizacjach międzynarodowych w ramach koncepcji "Ameryka przede wszystkim".

Według AFP główne powody, dla których Trump podjął taką decyzję, to przekonanie o wrogim nastawieniu Rady do Izraela oraz fakt, że Waszyngtonowi nie udało się zreformować tej agendy ONZ zgodnie ze swymi oczekiwaniami.

Ambasador Haley - jak podaje AP - była główną zwolenniczką zrezygnowania z członkostwa w Radzie.

Reuters podaje, powołując się na dyplomatów i aktywistów, że rozmowy przedstawicieli Waszyngtonu z Radą w sprawie reform, których domagały się Stany Zjednoczone, skończyły się fiaskiem w ubiegłym tygodniu.

Organizacja broniąca praw człowieka Human Rights Watch skrytykowała już w oświadczeniu decyzję prezydenta USA. Rada "odegrała ważną rolę w takich krajach, jak Korea Północna, Syria, Birma i Sudan Południowy (...). Ale Donalda Trumpa interesuje tylko obrona Izraela" - głosi komunikat HRW.

W styczniu 2017 roku Trump wycofał USA z paryskiego porozumienia klimatycznego; w grudniu misja USA przy ONZ oznajmiła, że Stany Zjednoczone wycofują się z paktu na rzecz migracji pod auspicjami ONZ; w październiku USA zrezygnowały z członkostwa w UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury); w maju 2018 roku Trump wycofał USA z międzynarodowego porozumienia w sprawie Iranu.

Za rządów prezydenta USA George'a W. Busha (2001-09) USA bojkotowały prace Rady z powodu jej krytycznej postawy wobec Izraela. Sytuacja zmieniła się za rządów jego następcy Baracka Obamy, który włączył USA do prac Rady w 2009 roku w nadziei na poprawienie jej skuteczności i wyznaczył ambasadora wyłącznie do spraw Rady.

Trump w ogniu krytyki

Biały Dom znalazł się w ogniu krytyki za odseparowywanie dzieci imigrantów od ich rodziców. Działanie takie jest skutkiem wprowadzonej przez administrację Donalda Trumpa zasady zero tolerancji wobec osób, które bezprawnie przekroczyli południowa granicę Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcia dzieci za metalową siatką śpiących pod kocami z aluminiowej folii oraz nagrania ich płaczu i nawoływań "mamusiu!", "tatusiu!" wywołały w USA głosy oburzenia. Politycy, działacze społeczni, lekarze i przywódcy religijni wzywają prezydenta Trumpa, by odstąpił od działań, które określają mianem niehumanitarnych. Nawet część polityków Partii Republikańskiej oceniło, że zasady zero tolerancji wobec nielegalnych imigrantów ma zbyt drastyczne skutki. Stosowanie tej zasady oznacza, że osobom schwytanym na nielegalnym przekroczeniu granicy stawiane są zarzuty kryminalne, co skutkuje ich aresztowaniem. Ponieważ zgodnie z prawem dzieci nie można umieszczać w zakładach karnych są one odseparowywane od rodziców i umieszczane w specjalnych ośrodkach. Od wprowadzenia w kwietniu zasady zero tolerancji rodzicom odebrano 2 tysiące dzieci.

Prezydent Donald Trump winą za taką sytuację obarcza polityków obu partii w Kongresie, którzy nie uchwalili dotychczas reformy prawa imigracyjnego. Obie strony nieustannie walczą ze sobą. Mamy dobrą okazję, by to zmienić - oświadczył amerykański prezydent. Donald Trump wezwał Kongres, by przyznał rządowi prawo do aresztowania lub deportowania całych rodzin, co jego zdaniem zakończy praktykę separowania dzieci i rodziców.

Harrowing audio reveals desperate sobbing of children separated from their parents at US immigration centres pic.twitter.com/hmihSx3M5f — Evening Standard (@EveningStandard) June 19, 2018

PAP IAR