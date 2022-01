USA chcą przeznaczyć miliardy na produkcję czipów komputerowych

fot. asharkyu / / Shutterstock

Demokratyczni członkowie amerykańskiej Izby Reprezentantów pracują nad nową ustawą, która ma na celu napędzanie produkcji czipów komputerowych w USA. Chcą przeznaczenia na ten cel 52 mld dolarów, by stworzyć konkurencyjny rynek wobec Chin - przekazała w środę agencja United Press International (UPI).

Ustawa nazwana "Ameryka Daje Możliwość do Produkcji, Przewagi Technologicznej oraz Siły Ekonomicznej 2022" (the America Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology and Economic Strength Act of 2022 ) lub w skrócie "America COMPETES" zakłada również przeznaczenie 45 mld dolarów na usprawnienie łańcucha dostaw materiałów do produkcji towarów w kraju.

UPI wskazała, że administracja Bidena dąży do zwiększenia produkcji półprzewodników z powodu ich niedoborów. Departament Handlu opublikował we wtorek raport, w którym zwracał uwagę, że łańcuch dostaw czipów "pozostaje kruchy" oraz popyt "znacznie" przewyższa podaż.

Biały Dom ocenił we wtorek, że ustawa wzmocni łańcuchy dostaw oraz "napędzi motor innowacji w gospodarce, by przez dekady wyprzedzać w tym zakresie Chiny i resztę świata". (PAP)

