USA: Widzimy postępy w ukraińskiej kontrofensywie

Stany Zjednoczone dostrzegają „dobre postępy” w kontrofensywie prowadzonej przez Siły Zbrojne Ukrainy przeciwko wojskom rosyjskim – oświadczył w środę w Kijowie sekretarz stanu USA Antony Blinken.

fot. UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / / Reuters

„Widzimy dobre postępy w kontrofensywie. Jest to bardzo trudne. Chcemy przekonać się, że Ukraina ma wszystko, co jest jej potrzebne do sukcesu w kontruderzeniu, oraz (usłyszeć), co jest jej potrzebne w dłuższej perspektywie, aby przekonać się, że istnieje mocny czynnik powstrzymujący (Rosję), mocne zdolności obronne” – wyjaśnił szef amerykańskiej dyplomacji.

Blinken wypowiedział się przed rozmowami z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą, które otwierają oficjalną część rozpoczętej w środę dwudniowej wizyty sekretarza stanu USA w Kijowie.

Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone są zdecydowane, by wraz z partnerami kontynuować działania na rzecz wzmocnienia ukraińskiej gospodarki i demokracji, „by Ukraina nie tylko wytrwała, ale by rozwijała się w przyszłości.

„Za każdym razem gdy tu przyjeżdżam, jestem pod wrażeniem niezwykłego bohaterstwa i siły ukraińskiego narodu, wojska i przywódców” – powiedział sekretarz stanu USA.

Antony Blinken przyjechał do Kijowa w środę rano pociągiem z Polski. Jego wizyta na Ukrainie, podczas której ma ogłosić kolejną transzę wojskowej pomocy USA, potrwa do czwartku.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

